«Беларусь дарит людям гарантии». Почему военных необходимо в первую очередь обеспечить жильём?
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
На днях Президент подписал указ об арендном жилье для военнослужащих и к ним приравненных лиц. Для людей, посвящающих жизнь государству, это решенный важный вопрос, который не отвлечет их в перспективе от службы. Для Беларуси этот указ означает стабильность. Ведь от включенности в службу этих людей во многом зависит, будет ли в сфере безопасности в нашей стране порядок. А для нас это значит просто спокойная жизнь.
Ведь сколь бы патриотично каждый из нас ни оказался устроен, психологически базовые потребности должны быть учтены. И если мы долгое время пребываем в нужде, то отдать себя высшим чувствам не сможем. Человеческой природе такая закономерность естественна. И ничего сверстранного в этом нет.
«Поэтому господдержка направлена на решение жилищного вопроса – это хорошая мотивация при выборе таких профессий. Да и трудиться человек станет усерднее, если будет уверен, что благодаря своей работе даст семье и детям крышу над головой», – мудро подметил наш Президент, озвучивая идею обеспечить крышей над головой тех, кто свой путь посвятил служению. Дабы не случилось, как у персонажей Булгакова, чтобы нерешенный квартирный вопрос не испортил наших военных, как их. И нужда не сломала душевный порыв об колено. Ведь службу несут такие же люди. Во всем ином схожие с нами. Точно такие, как мы.
Лукашенко подписал Указ «Об арендном жилье для военнослужащих». Подробнее здесь.
Алена Дзиодзина:
Однако иных способов заработать у наших военных не существует. На их мотивацию службы влияли мотивы другие. Однако эти идеи необходимо питать и поддерживать. Ведь из ничего ничего продуктивного не случается. Человеку нужны опоры. Не только внутренние, но и внешние. Оттого справедливо, когда и о них решают в стране позаботиться. Ведь, образно говоря, Беларусь для нас – это дом. Один большой, общий на всех. Но по-человечески порой слишком сложно, когда персонального дома нет. Крыша над головой дает минимально необходимую в жизни уверенность. Когда у человека есть персональное место, куда он может прийти. Иначе как еще без этих опор вести борьбу за стабильность, когда личной стабильности в своей жизни нет?
С этой позиции Беларусь дарит людям гарантии. В трудное наше время. В мире, где уже гарантировать что-либо сложно, а то и вовсе нельзя. В контексте такой современной реальности решенный жилищный вопрос – это больше, чем очень много. И его Президент берет на себя: «Обеспечение жильем бюджетников и особенно людей, стоящих на защите Беларуси, особенно в настоящее время, всегда будет в приоритете государственной жилищной политики. Я неоднократно подчеркивал, что многодетные и люди в погонах – это наши первоочередники, даже сверхпервоочередники», – сказал Александр Лукашенко.
Сказал и как всегда президентское слово исполнил. В этом ценность белорусской политики, где между людьми и страной остается возможен обмен. Не только касаемо жизни военных. И в наше время наш политический принцип взаимности делает Беларусь уникальной. По-своему. По-домашнему.
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