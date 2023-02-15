«Беларусь дарит людям гарантии». Почему военных необходимо в первую очередь обеспечить жильём?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

На днях Президент подписал указ об арендном жилье для военнослужащих и к ним приравненных лиц. Для людей, посвящающих жизнь государству, это решенный важный вопрос, который не отвлечет их в перспективе от службы. Для Беларуси этот указ означает стабильность. Ведь от включенности в службу этих людей во многом зависит, будет ли в сфере безопасности в нашей стране порядок. А для нас это значит просто спокойная жизнь.

Ведь сколь бы патриотично каждый из нас ни оказался устроен, психологически базовые потребности должны быть учтены. И если мы долгое время пребываем в нужде, то отдать себя высшим чувствам не сможем. Человеческой природе такая закономерность естественна. И ничего сверстранного в этом нет.

«Поэтому господдержка направлена на решение жилищного вопроса – это хорошая мотивация при выборе таких профессий. Да и трудиться человек станет усерднее, если будет уверен, что благодаря своей работе даст семье и детям крышу над головой», – мудро подметил наш Президент, озвучивая идею обеспечить крышей над головой тех, кто свой путь посвятил служению. Дабы не случилось, как у персонажей Булгакова, чтобы нерешенный квартирный вопрос не испортил наших военных, как их. И нужда не сломала душевный порыв об колено. Ведь службу несут такие же люди. Во всем ином схожие с нами. Точно такие, как мы.