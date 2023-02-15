В кинотеатре «Пионер» прошла патриотическая акция «Мы, белорусы – мирные люди»

Новости Беларуси. Около 300 учащихся учреждений образования Московского района собрала патриотическая акция «Мы, белорусы – мирные люди». Она прошла в кинотеатре «Пионер», сообщили в программе Новости «Столичные подробности» на СТВ.

Юноши и девушки встретились и пообщались с поэтом, ветераном Афганской войны Анатолием Рухлинским, со сцены прозвучали и его авторские стихи. Кроме того, школьники вспоминали о своих прадедах, которые защищали родину во время Великой Отечественной войны. Финальной точкой мероприятия стал показ фильма «Подрыв». Его премьера прошла в 2022 году.

Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ: Фильм посвящен героическим событиям прошлых лет, где ребята-добровольцы в таком же возрасте, как и наши сегодняшние учащиеся, изъявили желание и вступили в ряды добровольцев, чтобы принимать участие в боевых действиях.

Иван Цалко, ученик средней школы № 208: Рассказывал я про двух своих дедушек, один прадедушка – Цалко Петр Иосифович, в отряде он был пулеметчиком. Героически вытащил своего командира, который был ранен. Долго они не виделись, но потом через 25 лет встретились, и командир в честь такого события сделал ему символический подарок – книгу Ивана Золотаря «Друзья познаются в беде».

Елена Красуцкая, ученица средней школы № 83 имени Г. К. Жукова:

На этом мероприятии я рассказывала о своем прадедушке, зовут его Красуцкий Иван Иванович. Когда его вызвали на фронт, ему было всего лишь 19 лет. Дедушка дошел до Берлина, в возрасте 97 лет умер (в 2020 году). В этом году ему должно было быть 100 лет.

Цель акции «Мы, белорусы – мирные люди» – напомнить молодому поколению о событиях военного времени с помощью кино и непосредственно прямого общения с ветеранами. Подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе и дальше.