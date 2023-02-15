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Весь Минск в одной коробке. Преподаватель из столицы создала образовательную настольную игру об истории города

15 февраля 2023 13:42
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Новости Беларуси. Увлекательная история столицы в небольшой коробке. Интерактивную настольную игру про Минск разработала преподаватель государственного колледжа сферы обслуживания Нина Ероховец, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Проект уже набирает популярность у учащихся.  

В чем его суть, узнала наш корреспондент Дарья Седун.  

Весь Минск в одной коробке. Преподаватель из столицы создала образовательную настольную игру об истории города-1

Нина Алексеевна Ероховец – преподаватель Минского государственного колледжа сферы обслуживания. Любитель и знаток истории. Предмет преподает уже 16 лет. Каждый свой урок стремится сделать познавательным и интересным. Так и появилась идея создать настольную игру. Тематику выбрала близкую в первую очередь для себя. Но учитывала и возможности детей. Теперь в небольшой коробке – целый учебник по истории Минска.  

Весь Минск в одной коробке. Преподаватель из столицы создала образовательную настольную игру об истории города-4

Нина Ероховец, преподаватель Минского государственного колледжа сферы обслуживания:  
Игра – это целый проект, который включает в себя несколько игр настольных. Это задания, где нужно ответить на вопрос. Например, самый первый общественный транспорт Минска? Сколько станций метро в Минске? Однажды когда-то я играла с ребятами, и девочка одна знала ответы. Говорит, я однажды ехала в метро и считала, сколько станций, и думала, когда мне в жизни это пригодится. Вот, оно пригодилось.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

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# Интеллектуальные игры # общество # Нина Ероховец # Яна Сорока # Тихон Горбач # Сергей Дичковский # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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