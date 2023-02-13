Лукашенко подписал Указ «Об арендном жилье для военнослужащих»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал Указ «Об арендном жилье для военнослужащих», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Порядок и условия передачи его в собственность обсуждали на совещании у главы государства еще в конце 2022 года – 6 декабря. А уже сегодня, 13 февраля, те, кто обеспечивает надежный тыл нашей стране и белорусам, обрели уверенность в дальнейшем благополучии и получили гарантии для своих семей.
Документом предусмотрено: арендное жилье безвозмездно передается в собственность при наличии 25 лет выслуги на военной службе. При 20 такую недвижимость будут получать на возмездной основе, с возможностью оплаты ее стоимости в рассрочку до 15 лет. Для военнослужащих с аналогичным стажем и уволенных в запас, которые не желают приобретать занимаемое арендное жилье в собственность, сохраняется право владения и пользования им с возможностью продления договора найма до улучшения условий. Членам семьи военнослужащего, погибшего в связи с исполнением служебных обязанностей, занимаемые ими дом или квартира будут безвозмездно передаваться в собственность вне зависимости от выслуги лет. За родными военного в случае его смерти во время прохождения службы сохраняется право владения и пользования арендным жильем.
Максим Ноздрин, начальник управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил Беларуси:
В государственных органах, а также в местных исполнительных, распорядительных органах будет проведена работа по инвентаризации арендного жилья, а также по определению списка арендного жилья, которое будет предаваться в собственность согласно этому указу. Согласно проведенному анализу и согласно тем документам, которые в настоящее время разрабатываются правительством Республики Беларусь, в ближайшие несколько лет во всем силовом блоке будет обеспечено таким способом около 10 тысяч военнослужащих.
Нормы документа распространяются на тех, кто сегодня на службе в Минобороны, МВД, МЧС, КГБ, Госпогранкомитете, Службе безопасности Президента. В числе сверхпервоочередников также сотрудники оперативно-аналитического центра, КГК, центральных аппаратов Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз. В Министерстве ЖКХ отметили, что арендное жилье можно выкупить только один раз. Алгоритм при этом совершенно простой – не займет много времени на сбор и подачу документов и хождение по инстанциям.
Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
При условии наличия 20-летней выслуги и выкупе арендного жилья на возмездной основе предусматривается рассрочка на 15 лет с единовременной выплатой 10 % первоначальным взносом. При этом средства от продажи арендного жилья зачисляются в республиканский либо местный бюджет в зависимости от принадлежности арендного жилья. Это либо республиканский, либо коммунальный арендный фонд. Данный указ является одним из возможностей социальной поддержки военнослужащих, как проходящих сегодня воинскую службу, так и на перспективу для молодого поколения, для тех молодых людей, которые готовы посвятить сегодня свою жизнь службе нашей родной Беларуси.
Указ вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.
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