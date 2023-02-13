Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал Указ «Об арендном жилье для военнослужащих», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порядок и условия передачи его в собственность обсуждали на совещании у главы государства еще в конце 2022 года – 6 декабря. А уже сегодня, 13 февраля, те, кто обеспечивает надежный тыл нашей стране и белорусам, обрели уверенность в дальнейшем благополучии и получили гарантии для своих семей.

Документом предусмотрено: арендное жилье безвозмездно передается в собственность при наличии 25 лет выслуги на военной службе. При 20 такую недвижимость будут получать на возмездной основе, с возможностью оплаты ее стоимости в рассрочку до 15 лет. Для военнослужащих с аналогичным стажем и уволенных в запас, которые не желают приобретать занимаемое арендное жилье в собственность, сохраняется право владения и пользования им с возможностью продления договора найма до улучшения условий. Членам семьи военнослужащего, погибшего в связи с исполнением служебных обязанностей, занимаемые ими дом или квартира будут безвозмездно передаваться в собственность вне зависимости от выслуги лет. За родными военного в случае его смерти во время прохождения службы сохраняется право владения и пользования арендным жильем.

Максим Ноздрин, начальник управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил Беларуси:

В государственных органах, а также в местных исполнительных, распорядительных органах будет проведена работа по инвентаризации арендного жилья, а также по определению списка арендного жилья, которое будет предаваться в собственность согласно этому указу. Согласно проведенному анализу и согласно тем документам, которые в настоящее время разрабатываются правительством Республики Беларусь, в ближайшие несколько лет во всем силовом блоке будет обеспечено таким способом около 10 тысяч военнослужащих.

Нормы документа распространяются на тех, кто сегодня на службе в Минобороны, МВД, МЧС, КГБ, Госпогранкомитете, Службе безопасности Президента. В числе сверхпервоочередников также сотрудники оперативно-аналитического центра, КГК, центральных аппаратов Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз. В Министерстве ЖКХ отметили, что арендное жилье можно выкупить только один раз. Алгоритм при этом совершенно простой – не займет много времени на сбор и подачу документов и хождение по инстанциям.