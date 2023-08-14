Лукашенко – Рогозину: Беларусь готова использовать весь потенциал для реализации общих идей

Александр Лукашенко сегодня, 14 августа, встретился с политиком и государственным деятелем России Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства заявил о готовности использовать весь потенциал Беларуси для реализации совместных идей. Среди трендов союзной интеграции – развитие микроэлектроники, высокотехнологичных продуктов. Ведь мы сохранили научные и производственные школы в этой отрасли. В свою очередь Дмитрий Рогозин поблагодарил Президента за встречу и сообщил, что находится в Минске с короткой, но насыщенной встречами и переговорами командировке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я действительно рад встретиться сегодня и обсудить весь комплекс вопросов, который накопился за это время. И, зная вас, как человека деятельного, человека, не могущего где-то там в стороне быть от главных событий не только в регионе, но и в мире, откровенно говоря, готов способствовать, чтобы ваши опыт и знания пригодились во благо нашим общим идеям, которые мы вместе с вами разделяем, притом давно. У нас единое Отечество, и во имя этого мы с вами просто должны работать. У вас много идей, знаю об этом. Готов весь потенциал Беларуси научно-практический, который есть, для этого использовать, если это будет выгодно для нас, для вас, ну и в целом для нашего единства Беларуси и России.

Дмитрий Рогозин, российский политик и государственный деятель:

Большое спасибо, уважаемый Александр Григорьевич, что нашли возможность встретится со мной. Я здесь, в Минске, нахожусь в такой короткой рабочей поездке. Будут встречи сегодня с представителями промышленности Республики Беларусь, моими старыми друзьями, с которыми мы никогда не теряли добрые отношения. Я сегодня буду вести с ними переговоры по ряду проектов, которые связаны прежде всего с работой нашего научно-технического центра, и вам сегодня об этом тоже расскажу. Думаю, что это интересные вещи.