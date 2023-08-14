Шойгу и Хренин на полях форума «Армия-2023» обсудили вопросы военного сотрудничества

Главы оборонных ведомств Республики Беларусь и Российской Федерации в понедельник, 14 августа, провели встречу в Москве, информирует Минобороны РБ.
Сообщается, что министр российского Минобороны Сергей Шойгу обсудил с белорусским коллегой Виктором Хрениным вопросы военного и военно-технического сотрудничества.
Сегодня же глава Минобороны Беларуси принял участие в открытии Международного военно-технического форума «Армия-2023», который проходит в российской столице. Виктор Хренин отметил, что в условиях беспрецедентного давления «коллективного Запада» на страны, проводящие собственную суверенную и независимую политику, форум является символом развития стратегического партнерства. По словам главы белорусского оборонного ведомства, показательным примером такой совместной работы является укрепление обороноспособности Союзного государства, что является следствием взаимовыгодной кооперации и усиления интеграционных процессов между белорусскими и российскими оборонно-промышленными предприятиями.
Виктор Хренин также отметил, что на выставке есть возможность показать научно-технический, технологический, промышленный и оборонный потенциал, ведь данная оружейная экспозиция собирает ведущих мировых специалистов в области инновационных разработок.