Шойгу и Хренин на полях форума «Армия-2023» обсудили вопросы военного сотрудничества

Сегодня же глава Минобороны Беларуси принял участие в открытии Международного военно-технического форума «Армия-2023», который проходит в российской столице. Виктор Хренин отметил, что в условиях беспрецедентного давления «коллективного Запада» на страны, проводящие собственную суверенную и независимую политику, форум является символом развития стратегического партнерства. По словам главы белорусского оборонного ведомства, показательным примером такой совместной работы является укрепление обороноспособности Союзного государства, что является следствием взаимовыгодной кооперации и усиления интеграционных процессов между белорусскими и российскими оборонно-промышленными предприятиями.

Виктор Хренин также отметил, что на выставке есть возможность показать научно-технический, технологический, промышленный и оборонный потенциал, ведь данная оружейная экспозиция собирает ведущих мировых специалистов в области инновационных разработок.