У православных начался Успенский пост. Что можно и нельзя делать с 14 по 28 августа?

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Медовый Спас. С него начинается Успенский пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В церковной традиции праздник называется Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. В народе Медовый Спас или Спас «на воде». Спас – сокращенная форма от слова «спаситель». В этот день считается, что заканчивался сбор меда, и в храм его несут для благословения к употреблению в пищу. Хозяйки пекут медовые пряники, блины с маком и медом, пироги и булочки. Успенский пост продолжится две недели, несмотря на всю строгость, он считается одним из самых лакомых, ведь сейчас созревает много фруктов и овощей. Медовый Спас начинает пост, Яблочный – означает его середину, а Ореховый – завершает.

Свежий мед каждый год освящается таким вот способом. Водичка освящается, и водичку освящают. Люди набирают водички с собой. Кто-то болеет дома, водичкой этой освятит.

Владимир Петручек, протоиерей Свято-Покровского кафедрального собора Гродно:

По своей строгости Успенский пост можно сравнить с Великим постом. Поэтому если человек способен вынести эту строгость поста, то слава Богу, низкий ему поклон, но если по каким-то причинам: по здоровью, по своей занятости, еще какие-то другие причины – не может вынести эту строгость, то ничего страшного. И для себя определить ту строгость, ту меру, с которой он может соблюдать этот пост.