Бабушка замуж не вышла, потом мама и дочка. Во всём ли виноват венец безбрачия?
Генеалогическое древо. Некоторые составляют родословную в надежде, что в их жилах течет голубая кровь, другие собирают информацию для потомков, третьи озаботились здоровьем и хотят знать о семейных заболеваниях. О том, куда обращаться, чтобы узнать историю своей семьи, как передать память о себе и предках в эпоху диджитал и почему судьбы родителей и детей так часто схожи, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как прекратить родовой сценарий? Бывает, например, бабушка, допустим, замуж не вышла, потом мама, дочка. Это вообще возможно – какой-то венец безбрачия?
Андрей Сазонов, колдун:
Сейчас молодежи очень много бегает на ЭКО, но врачи разводят руками.
Юлия Самусенко:
Как это связано?
Андрей Сазонов:
Муж и жена здоровые, правильно, и как это бесплодие может быть? Это родовое проклятье. Где-то кто-то кого-то проклял.
Юлия Самусенко:
Вы с этим работаете?
Андрей Сазонов:
Работаю.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Почему проклятье? Почему, если не выходят замуж – это венец безбрачия? Мне кажется, чтобы это прекратить, просто наконец-таки надо кому-то выйти замуж.
К психологу вопрос: почему повторяются у родителей и детей сценарии? Потому что они смотрят на пример. Откуда все? Из семьи. Ребенок смотрит на пример родителей и просто повторяет его жизнь. Он по-другому не умеет, другого не видел. Тамара, вы со мной согласны или нет?
Тамара Давидович, психолог, эксперт по личностным отношениям:
Я согласна. Более того, я скажу, человеку даже не всегда нужно что-то своему ребенку говорить. Есть такие замечательные зеркальные нейроны, которые прекрасно работают. Ребенок смотрит и копирует поведение. Это, кстати, тоже причина, почему вы можете ребенку говорить все что угодно, он все равно будет делать так, как вы. Даже если вы говорите: «Не делай так, как я, никогда». С точки зрения психологии это работает следующим образом. Ребенок растет, видит, считывает невербальные сигналы. Например, если конкретно берем: по какой-то своей причине бабушка потеряла рано мужа и больше не хотела выходить замуж и жила внутри с этой болью. Ребенок видит связь: я и мужчина – это большая боль. Он несет это дальше, говорит: «Если пошла такая пляска, мне это зачем? Я обойдусь без этого».
Юлия Самусенко:
Многие просто концентрируются на этом самом плохом, зацикливаются. Соответственно, потом повторяют эти сценарии в своей жизни.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Риски развития метаболического синдрома. Почему важно знать генетическую предрасположенность к заболеваниям?
Убийца, вор или блудник. Могут ли грехи предков влиять на судьбу? Ответил священник
«Это не простая порча». Что такое родовое проклятье, рассказал белорусский колдун