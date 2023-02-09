Бабушка замуж не вышла, потом мама и дочка. Во всём ли виноват венец безбрачия?

Генеалогическое древо. Некоторые составляют родословную в надежде, что в их жилах течет голубая кровь, другие собирают информацию для потомков, третьи озаботились здоровьем и хотят знать о семейных заболеваниях. О том, куда обращаться, чтобы узнать историю своей семьи, как передать память о себе и предках в эпоху диджитал и почему судьбы родителей и детей так часто схожи, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как прекратить родовой сценарий? Бывает, например, бабушка, допустим, замуж не вышла, потом мама, дочка. Это вообще возможно – какой-то венец безбрачия?

Андрей Сазонов, колдун:

Сейчас молодежи очень много бегает на ЭКО, но врачи разводят руками. Юлия Самусенко:

Как это связано? Андрей Сазонов:

Муж и жена здоровые, правильно, и как это бесплодие может быть? Это родовое проклятье. Где-то кто-то кого-то проклял. Юлия Самусенко:

Вы с этим работаете? Андрей Сазонов:

Работаю. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Почему проклятье? Почему, если не выходят замуж – это венец безбрачия? Мне кажется, чтобы это прекратить, просто наконец-таки надо кому-то выйти замуж. К психологу вопрос: почему повторяются у родителей и детей сценарии? Потому что они смотрят на пример. Откуда все? Из семьи. Ребенок смотрит на пример родителей и просто повторяет его жизнь. Он по-другому не умеет, другого не видел. Тамара, вы со мной согласны или нет?