Риски развития метаболического синдрома. Почему важно знать генетическую предрасположенность к заболеваниям?

Генеалогическое древо. Некоторые составляют родословную в надежде, что в их жилах течет голубая кровь, другие собирают информацию для потомков, третьи озаботились здоровьем и хотят знать о семейных заболеваниях. О том, куда обращаться, чтобы узнать историю своей семьи, как передать память о себе и предках в эпоху диджитал и почему судьбы родителей и детей так часто схожи, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Для чего нужно знать свою родословную сегодня и можно ли, например, на гены списать внезапно появившегося рыжего ребенка?

Елена Будкова, научный сотрудник, занимается исследованиями наследственных факторов в развитии заболеваний:

Это не внезапность, все генетически обусловлено. Конечно, сейчас я занимаюсь изучением развития такого кластера взаимосвязанных и взаимообусловленных механизмов, как метаболический синдром. Как раз таки генетические факторы стоят на первом месте в рисках развития метаболического синдрома, который складывается из таких патологических механизмов, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь и ожирение, его висцеральная форма. Юлия Самусенко:

Я правильно понимаю, если мы знаем, например, свою родословную, какими были наши предки, можем предупредить какие-то хронические заболевания? Елена Будкова:

Да.