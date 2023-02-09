Риски развития метаболического синдрома. Почему важно знать генетическую предрасположенность к заболеваниям?
Генеалогическое древо. Некоторые составляют родословную в надежде, что в их жилах течет голубая кровь, другие собирают информацию для потомков, третьи озаботились здоровьем и хотят знать о семейных заболеваниях. О том, куда обращаться, чтобы узнать историю своей семьи, как передать память о себе и предках в эпоху диджитал и почему судьбы родителей и детей так часто схожи, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Для чего нужно знать свою родословную сегодня и можно ли, например, на гены списать внезапно появившегося рыжего ребенка?
Елена Будкова, научный сотрудник, занимается исследованиями наследственных факторов в развитии заболеваний:
Это не внезапность, все генетически обусловлено. Конечно, сейчас я занимаюсь изучением развития такого кластера взаимосвязанных и взаимообусловленных механизмов, как метаболический синдром. Как раз таки генетические факторы стоят на первом месте в рисках развития метаболического синдрома, который складывается из таких патологических механизмов, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь и ожирение, его висцеральная форма.
Юлия Самусенко:
Я правильно понимаю, если мы знаем, например, свою родословную, какими были наши предки, можем предупредить какие-то хронические заболевания?
Елена Будкова:
Да.
Юлия Самусенко:
Как это работает?
Елена Будкова:
Конечно же, нужно знать те заболевания, хотя бы эти три фактора, три заболевания, которые складываются в метаболический синдром, были ли они у предков, то есть хотя бы до третьего колена.
Юлия Самусенко:
То есть даже от предков третьего колена могут передаться какие-то заболевания?
Елена Будкова:
Конечно, да. Эти заболевания передаются, они могут не развиваться сразу, обусловлены тем, как человек себя ведет в своей жизни – чем он питается, какой режим дня, отдыха, рацион, режим питания, меню. Очень достаточно большое количество факторов.
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