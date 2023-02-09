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Убийца, вор или блудник. Могут ли грехи предков влиять на судьбу? Ответил священник

09 февраля 2023 19:01
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Генеалогическое древо. Некоторые составляют родословную в надежде, что в их жилах течет голубая кровь, другие собирают информацию для потомков, третьи озаботились здоровьем и хотят знать о семейных заболеваниях. О том, куда обращаться, чтобы узнать историю своей семьи, как передать память о себе и предках в эпоху диджитал и почему судьбы родителей и детей так часто схожи, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как вы считаете и вообще как считает церковь, если, например, какой-то наш предок, допустим, кого-то убил, очень сильно нагрешил, это как-то в последующем будет сказываться на жизни человека, ребенка, если его родители, например, не очень хорошие?

Убийца, вор или блудник. Могут ли грехи предков влиять на судьбу? Ответил священник-1

Виталий Малишевский, настоятель храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы:
Есть такое высказывание преподобного Максима Исповедника, он говорит, что родовое проклятье будет действовать в том случае, если дети повторяют грехи своих родителей. Если кто-то из моих родственников поступил нечестиво – убийца, вор или какой-то блудник и я буду поступать так же, то я буду страдать, как он – все просто. Поэтому мы не боимся получить какую-то греховную наследственность. Мы знаем, что склонность к этому у нас уже есть. Наша задача: противостоять этому своим поведением, своей жизнью. И это может человек делать, иначе бы тогда невесело было бы жить. У нас были бы карма, прогноз на жизнь. Я бы сказал, что болели мои родственники, и я буду болеть. Они были неудачники, и я буду неудачник. Поэтому никуда мне не деться.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Уже можно запрограммировать просто себя.

Виталий Малишевский:
Действительно.

Риски развития метаболического синдрома. Почему важно знать генетическую предрасположенность к заболеваниям – подробнее здесь.

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