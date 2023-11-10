Бабушка или няня: к кому обратиться за помощью в воспитании детей?
Решение нанять няню дается всегда непросто. Нам нужно побороть собственные опасения о том, что она может плохо относиться к ребенку. Да и цены сейчас на нянь кусаются, но когда обстоятельства прижимают, то здесь уже можно раскошелиться. О том, где искать няню, выбрать опытнее или помоложе, и должны ли у нее быть свои дети, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У вас двое детей. Сколько лет детям?
Виолетта Овсянникова, директор средней школы № 3 г. Червеня:
Старшей моей дочери десять лет, младшая девочка у меня обучается во втором классе, ей восемь лет.
Алеся Лакина:
Вы когда-нибудь задумывались о няне?
Виолетта Овсянникова:
Услугой няни я не пользовалась, но в воспитании детей мне помогала моя родная мама. Так сложилось в жизни, что в шесть месяцев со своей младшей дочерью, когда я находилась в декретном отпуске, начала свою профессиональную деятельность. Мне моя мама оказывала посильную помощь в воспитании моих детей.
Алеся Лакина:
Это идеально, когда бабушки и дедушки могут помогать.
Анна Благова, солистка заслуженного коллектива Беларуси духового оркестра ГУВД Мингорисполкома:
Мамы – наше все, я так скажу.
Алеся Лакина:
Я согласна, но у меня, допустим, живет мама в другом городе, поэтому чисто физически не может мне помогать. Мне как раз пришлось нанять няню. Давайте пофантазируем, если бы не было рядом вашей мамы, вы бы воспользовались услугами няни или все-таки как-то самостоятельно крутились бы?
Виолетта Овсянникова:
Вопрос достаточно интересный, я даже могу сразу на него ответить. Я, наверное, бы рассмотрела не свою профессиональную деятельность, а просто в дальнейшем продолжала находиться в декретном отпуске и заниматься воспитанием своих детей. Так случилось, что у меня разница между детьми ровно три года. То есть я, закончив университет, пошла в декретный отпуск. Следующий декретный отпуск у меня сразу же через три года. Поэтому я в общей сложности находилась около четырех лет в декретном отпуске. Поэтому, когда мне предложили вакантное место в учреждении образования, я сама тоже по образованию педагог-психолог, моя мама меня поддержала.
Читайте также:
Проводила больше времени. Может ли няня заменить ребенку родителей?
«Бьется ногами и кричит». Как быть родителям, если ребенок закатил истерику на отказ купить игрушку?
В пять лет в Dolce & Gabbana. Почему современные родители излишне балуют детей?