Бабушка или няня: к кому обратиться за помощью в воспитании детей?

Решение нанять няню дается всегда непросто. Нам нужно побороть собственные опасения о том, что она может плохо относиться к ребенку. Да и цены сейчас на нянь кусаются, но когда обстоятельства прижимают, то здесь уже можно раскошелиться. О том, где искать няню, выбрать опытнее или помоложе, и должны ли у нее быть свои дети, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У вас двое детей. Сколько лет детям?

Виолетта Овсянникова, директор средней школы № 3 г. Червеня:

Старшей моей дочери десять лет, младшая девочка у меня обучается во втором классе, ей восемь лет. Алеся Лакина:

Вы когда-нибудь задумывались о няне? Виолетта Овсянникова:

Услугой няни я не пользовалась, но в воспитании детей мне помогала моя родная мама. Так сложилось в жизни, что в шесть месяцев со своей младшей дочерью, когда я находилась в декретном отпуске, начала свою профессиональную деятельность. Мне моя мама оказывала посильную помощь в воспитании моих детей. Алеся Лакина:

Это идеально, когда бабушки и дедушки могут помогать.