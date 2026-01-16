Иран призвал США закончить эскалационные действия

Иран призвал США не строить из себя мирового судью и завершить эскалационные действия. Об этом было заявлено на экстренном заседании Совбеза ООН. Его созвали накануне по инициативе Соединенных Штатов на фоне продолжающихся массовых протестов в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители мусульманской республики обратились к генсекретарю ООН с призывом осудить вмешательство США и Израиля в дела Ирана и разжигание беспорядков путем вооружения террористов. По версии Тегерана, протестующих намеренно толкали на преступления за деньги, чтобы искусственно спровоцировать США на ответные меры.

Голамхоссейн Дарзи, заместитель постоянного представителя Ирана при ООН:

Вызывает глубокое сожаление, что представитель Соединенных Штатов, запросивший эту встречу, сегодня прибегнул ко лжи, искажению фактов и преднамеренной дезинформации, чтобы скрыть прямое участие своей страны в разжигании беспорядков в Иране и доведении их до насилия. Иран не стремится ни к эскалации, ни к конфронтации. Однако любой акт агрессии, прямой или косвенный, будет встречен решительным, соразмерным и законным ответом. Ответственность за все последствия ляжет исключительно на тех, кто инициирует такие незаконные действия.

В ответ американская сторона отметила, что Штаты рассматривают все возможные варианты действий в отношении Ирана. Вашингтон неоднократно заявлял о готовности вмешаться в протесты, если их начнут подавлять. Представители России и Китая резко осудили позицию США. И назвали заседание Совбеза ООН попыткой оправдать агрессию и вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Организация Объединенных Наций видит разрешение ситуации в Иране, включая ядерную проблему и протесты, исключительно через дипломатию и диалог.