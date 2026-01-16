В Гродно работники ЖКХ чистят от снега крыши зданий

В Беларуси продолжается расчистка дорог и дворовых территорий от снега. Во всех регионах коммунальщики трудятся в усиленном режиме. В Гродно параллельно чистят снег и ледяные образования на крышах зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задействованы машины с подъемным механизмом. Для безопасности участок огораживают сигнальной лентой. Оперативная уборка «снежных шапок» позволит избежать повреждений крыш домов. А наледи, в том числе в виде сосулек, представляют опасность для прохожих. Потому работа, в первую очередь, организована в местах с высоким пешеходным трафиком.

Дмитрий Крамаруха, ведущий инженер ЖЭС № 7 УЖРЭП Октябрьского района Гродно:

В настоящее время по Октябрьскому району очищено более 40 домов. Если жильцы сами выявили образование, могут обратиться в единую службу 115 и подать заявку. Заявки в службу 115 поступают, но не часто.

Работа по расчистке крыш от снега будет продолжаться. Коммунальники рекомендуют жителям не ходить и не парковать автомобили в местах, где есть вероятность падения снега и наледи.