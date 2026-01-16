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МВД: пресечена масштабная схема нелегальной миграции

16 января 2026 08:07
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Нелегальный канал миграции – перекрыт. Оперативники при поддержке спецподразделения «Беркут» задержали организаторов преступной группы. Их трое: двое иностранцев и гражданка Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Серая» схема была разработана для легализации выходцев из среднеазиатского региона. Следствие уже установило обстоятельства.

МВД: пресечена масштабная схема нелегальной миграции-2

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПИК МВД Беларуси:
Фигуранты оказывали содействие мигрантам в незаконном въезде и пребывании на территории нашей республики. Злоумышленники изготавливали и предоставляли в госучреждения заведомо подложенные документы как от фиктивных, так и от реальных работодателей. Таким образом, они обеспечивали нелегалам получение въездных виз и разрешений на временное проживание в Беларуси. Предварительно установлено более 100 иностранцев, воспользовавшихся услугами этих посредников. Многие работали здесь таксистами, подсобными рабочими на рынках и предприятиях общепита.

За свои услуги аферисты получали денежное вознаграждение в размере 200-250 долларов, а также ежемесячно так называемый налог до 250 рублей от каждого клиента. Следователями возбуждено уголовное дело за организацию канала незаконной миграции. Подозреваемые задержаны. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

МВД: пресечена масштабная схема нелегальной миграции-4

Беларусь открыта для законопослушных гостей. Рынок труда находится под контролем правоохранителей и госорганов. Любые нарушения будут пресекаться. Виновные понесут ответственность, включая меры высылки и депортации.

# МВД Беларуси # Граница

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