МВД: пресечена масштабная схема нелегальной миграции

Нелегальный канал миграции – перекрыт. Оперативники при поддержке спецподразделения «Беркут» задержали организаторов преступной группы. Их трое: двое иностранцев и гражданка Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПИК МВД Беларуси:

Фигуранты оказывали содействие мигрантам в незаконном въезде и пребывании на территории нашей республики. Злоумышленники изготавливали и предоставляли в госучреждения заведомо подложенные документы как от фиктивных, так и от реальных работодателей. Таким образом, они обеспечивали нелегалам получение въездных виз и разрешений на временное проживание в Беларуси. Предварительно установлено более 100 иностранцев, воспользовавшихся услугами этих посредников. Многие работали здесь таксистами, подсобными рабочими на рынках и предприятиях общепита.

За свои услуги аферисты получали денежное вознаграждение в размере 200-250 долларов, а также ежемесячно так называемый налог до 250 рублей от каждого клиента. Следователями возбуждено уголовное дело за организацию канала незаконной миграции. Подозреваемые задержаны. Им грозит до 7 лет лишения свободы.