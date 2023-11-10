«Бьётся ногами и кричит». Как быть родителям, если ребёнок закатил истерику на отказ купить игрушку?

Решение нанять няню дается всегда непросто. Нам нужно побороть собственные опасения о том, что она может плохо относиться к ребенку. Да и цены сейчас на нянь кусаются, но когда обстоятельства прижимают, то здесь уже можно раскошелиться. О том, где искать няню, выбрать опытнее или помоложе, и должны ли у нее быть свои дети, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Что делать, если [ребенок – прим. ред.] катается по полу в магазине, простит игрушку, а родители ему не покупают. Он бьется просто в истерике, а родители ему отказывают, что делать? Тоже какое-то нарушение психики может быть?

Тамара Давидович, семейный психолог:

Ничего нет абсолютно, ребенок пробует границы.

Анна Благова, солистка заслуженного коллектива Беларуси духового оркестра ГУВД Мингорисполкома:

По поводу этой истории. У меня соседка – милиционер, очень такая клевая девчонка, и у нее двое детей. У нее старшая дочка – мы затрагивали эту тему, разговаривали. Она говорит, что в магазине был такой случай. Нет, не в магазине, они уже из магазина вышли. Значит, Вика устроила какую-то истерику. Она легла прямо на тротуаре, бьется ногами и кричит, что-то Марина ей не купила. Что делает моя Марина – она ложится рядом вместе с ней прямо и просто лежит. Я говорю: «Марина, да ты что?» Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Дети теряются в этот момент, я пробовала. Анна Благова:

Она говорит: «Да, я легла рядом. Я просто лежала и ждала, когда это закончится». Закончилось все очень быстро.