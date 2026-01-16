В Минской области пострадали более полутысячи человек от гололедных травм с начала сезона

С приходом зимы в Беларуси увеличилось число пострадавших. Только в Минской области с конца ноября по середину января зарегистрировано 564 случая. Холодовые травмы диагностированы у 50 пациентов, гололедные – у более чем полутысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Госпитализированы 84 пациента.

Чаще всего причиной становится небезопасное катание на тюбингах. Из-за высокой скорости спортивным инвентарем сложно управлять и практически невозможно остановить самостоятельно. Это приводит к многочисленным травмам конечностей и позвоночника.

Юлия Забагонская, заведующая взрослой поликлиникой Слуцкой центральной районной больницы:

В связи с неблагоприятными погодными условиями регистрируются травмы, гололедные травмы. Ежедневно регистрируются до пяти обращений. В настоящее время у нас проходит стационарное лечение пенсионерки после катания на тюбинге с тяжелой травмой позвоночника. Больше таких травм у нас не наблюдается.

Специалисты призывают белорусов обращать внимание на горки для спуска на тюбингах. Места зимних забав должны находиться вдали от проезжей части, а поверхность – без неровностей. Также врачи напоминают: выходя на улицу, необходимо правильно одеваться, а девушкам отказаться от высоких каблуков.