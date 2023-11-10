Изменён порядок поощрения деятелей культуры и спортсменов спецпремиями Президента

Новости Беларуси. Глава государства Александр Лукашенко подписал указы, которыми совершенствуется деятельность фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства и регулируются подходы к поощрениям специальными премиями деятелей культуры и искусства, премиями «За духовное возрождение» и «Беларускі спартыўны Алімп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь фонд будет также оказывать поддержку проектам по патриотическому воспитанию населения, сохранению национальных духовных традиций, возврату культурных ценностей, а также социальным проектам и инициативам для отдельных категорий граждан. В основания для присуждения премии «За духовное возрождение» включена деятельность по патриотическому воспитанию молодежи и реализации благотворительных проектов. Значительно увеличен размер премии «Беларускі спартыўны Алімп» – до 350 базовых величин.