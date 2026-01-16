Подготовка к Крещению Господню – в Беларуси оборудуют более 130 мест для окунаний

В Беларуси идет подготовка к Крещению Господне, которое отмечается 19 января. По всей стране на водоемах оборудуют более 130 мест для окунаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетить их можно с 18:00 18 января и в течение всего понедельника, 19 января. В местах массовых окунаний будут вести дежурство медики, спасатели ОСВОД и МЧС, а также сотрудники милиции. Кроме того, на территории некоторых церквей установят купели. В Минске это Свято-Елисаветинский монастырь и Храм Всех Святых.

Екатерина Михалева, ведущий специалист по связям с общественностью исполнительного аппарата республиканского совета ОСВОД:

Будет задействовано более 500 работников ОСВОД, которые будут с заинтересованными субъектами обеспечивать безопасность на водах. Есть определенные требования для купелей. В первую очередь, это отсутствие сильного течения. Поэтому, как вы понимаете, организация купелей на реках, которые у нас быстрые в стране, она в принципе не представляется возможным. Ну и, конечно, глубина допустимая. И организация именно пологого дна. Ну и при всем при этом сеток, чтобы не допустить травмирования, лестницы, поручни.

Евгений Юдаков, заведующий подстанцией скорой медицинской помощи № 11 Минска:

Моментально холодная вода, ледяная вода, ничего плохого для организма, вряд ли сделают. Могут обостриться какие-то заболевания, которые уже есть. Это все индивидуально. И спрогнозировать какие-то определенные последствия не получится. 19 января православные христиане вспомнят события, связанные с Крещением Иисуса Христа в реке Иордан. В свою очередь священнослужители напоминают о том, что окунание в проруби носит обрядовый, а не религиозный характер.