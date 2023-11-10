Проводила больше времени. Может ли няня заменить ребёнку родителей?

Решение нанять няню дается всегда непросто. Нам нужно побороть собственные опасения о том, что она может плохо относиться к ребенку. Да и цены сейчас на нянь кусаются, но когда обстоятельства прижимают, то здесь уже можно раскошелиться. О том, где искать няню, выбрать опытнее или помоложе, и должны ли у нее быть свои дети, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Анна Благова, солистка заслуженного коллектива Беларуси духового оркестра ГУВД Мингорисполкома:

Ребенок может привыкнуть к хорошему отношению, будет тянуться больше [к няне – прим. ред.]. Если няня – это реальная необходимость, а не такое: у меня есть няня, деньги, я устала. Я только проснулась, его уже покормила и устала, у меня же есть няня. Тогда, конечно же, с таким отношением ребенок, понятное дело, будет тянуться к хорошему, доброму человеку – няне. Если ты своего ребенка любишь, в него вкладываешь, о нем заботишься, но действительно ситуационно у тебя нет возможности проводить…

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Анна, позвольте поспорить с вами. Ребенок не всегда понимает, он же маленький, что это вынужденная мера – няня – что мама работает, чтобы зарабатывать деньги. Маленький ребенок не понимает. Мои дети, допустим, тоже переживают, хотят, чтобы я больше времени проводила с ними. У меня бывают периоды, когда я действительно не могу, работаю. Малышка у меня может сказать: «Нет, я не хочу с няней. Я хочу, чтобы ты была, забрала меня из садика».