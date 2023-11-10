Погибли более 21 тысячи советских воинов! Гомельско-Речицкая операция – хроника событий тех дней

Новости Беларуси. К 80-летию знаковой в истории нашей страны даты – освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 10 ноября 1943 года началась Гомельско-Речицкая операция. Наступление войск Белорусского фронта под командованием генерала Константина Рокоссовского. Целью был разгром гомельско-речицкой группировки противника, освобождение областного центра и выход на выгодные позиции на правом берегу Днепра. Эта операция стала плацдармом для дальнейшего освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что Гомель был в оккупации более 800 дней и разрушен до основания.