Коллективу Министерства труда и социальной защиты Беларуси представлен новый руководитель

Андрей Лобович в системе – человек не новый. С 2015-го по 2021-й годы он работал первым замминистра.

Новые руководители, назначенные накануне Президентом Беларуси, приступают к выполнению своих обязанностей. Сегодня, 16 января, заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич представила коллективу Министерства труда и соцзащиты нового руководителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый глава ведомства видит определенные резервы в развитии данной сферы. В первую очередь речь идет о поддержке семей с детьми, а также социально уязвимых категорий населения. Это заработная плата, вопросы занятости. Все приоритеты, которые определены в программе соцэкономразвития касаемо социальной сферы, будут выполняться.

Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Вице-премьером сегодня были поставлены определенные установки, определенные задачи. И те направления работы Министерства, которые есть, они остаются приоритетными в рамках выполнения программы соцэкономразвития. Но подход к решению наших отраслевых вопросов должен быть более стратегическим, более комплексным. И, соответственно, я постараюсь выстроить работу Министерства именно в таком ключе.

Андрей Лобович обратил внимание, что поддержка со стороны государства должна идти точечно и адресно тем гражданам, которые действительно в ней нуждаются. Накануне Александр Лукашенко при назначении Андрея Лобовича новым министром труда и соцзащиты заявил, что он теперь в ответе за очень серьезную и ответственную сферу. Ориентиром должен быть человеческий капитал. А труд и соцзащита населения – это приоритет.

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