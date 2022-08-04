Александр Шатько: мир полукатастрофический. И закрыться большим стеклянным колпаком, жить одним не получится

Новости Беларуси. Ровно два года назад – 4 августа 2020-го – за пять дней до президентских выборов Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне жуткой пандемийной паники, в разгар политической вакханалии, когда во всю были запущены процессы организации попытки государственного переворота.

Александр Шатько, общественный деятель:

Все, что мы делаем, мы прежде всего это делаем для людей. Чтобы их семьям, им самим было уютно, чтобы уровень заработной платы рос, чтобы благосостояние росло. Ни для кого не секрет, что цены растут, мир полукатастрофический. И закрыться большим стеклянным колпаком и жить самим себе не получится. Но и бежать быстро тоже не стоит. Все должно быть сделано четко, продуманно, в системе, с хорошими стратегическими и тактическими целями и задачами, планами. Что и происходит в нашей стране на сегодня, и мы это видим.

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