Азарёнок: вы никогда не скинете рэжым Лукашэнкі! Ни с этой оппозицией, ни с какой другой. Никогда

Градус напряженности в мире не спадает. Американцы активно пытаются окружить Россию точками нестабильности. Вслед за Украиной разжигают старые конфликты на всем постсоветском пространстве. Как сберечь хрупкий мир и какова роль Беларуси в геополитических процессах? Рубрика нашего политического обозревателя Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

З той апазіцыяй, якую мы маем на дадзены момант, мы ніколі не скінем рэжым Лукашэнкі – сокрушается змагарская лживая нива. Мысль здравая, но не полная. Вы никогда не скинете рэжым Лукашенкі. Ни с этой оппозицией, ни с какой другой. Никогда. Это абсолют, из него и исходите. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Америка, Запад – равно война. Это очевидные вещи. Безапелляционные. Везде, куда они приходят, начинается страшная бойня, сразу же вспыхивает конфликт. Но некоторые упорно хотят притянуть на голову своего народа эту беду и кличут ее. Зовут Запад на свою землю. Таким отвечает наш Президент. Лукашенко – премьер-министру Армении: сядьте с Алиевым и примите решение. Не примете сегодня, будет же хуже. Подробности.

Григорий Азаренок:

А ведь древний как мир план Анаконды никто не отменял. Поджечь Россию по периметру. Окружить ее огнем, пожарищем, сдавить в цепях. Они же сами об этом бесконечно рассказывают. Неужели кому-то непонятно? Лукашенко: по всему периметру России нас начинают колошматить. Пытались на колени поставить – пришла очередь Украины. Читайте здесь. Президент Путин в своей валдайской речи процитировал Зиновьева. Западу для поддержания уровня его развития нужны ресурсы всего мира, всей планеты. Эти пираты, паразиты, они не могут существовать, не грабя. А ведь об этом говорилось очень давно. 27 октября 1999 года в Государственной думе России Президент Беларуси произнес историческую речь. Падлюки-ельцинисты, либерасты тогда даже демонстративно покинули заседание. А ведь он обо всем предупреждал. Имевший уши слышать – слышал.

Я разговаривал с людьми не чета мне, постарше меня, которые видели всю историю, с Хафезом Асадом и другими. И с Мубараком встречался, со многими. И они мне прямо сказали: что вы делаете? Вы, говорят, нас подняли из пепла, поставили нас во весь рост. Действительно развиваются государства. И бросили тогда, когда мы уже готовы были работать и на вас. Хотя бы долги отдать. Зачем мы ушли с тех рынков? С оружием, с нашими промышленными продуктами, даже сельского хозяйства. Зачем, кому это было выгодно? И они говорят: вы просто нас предали. Это мне в глаза было сказано. И мне пришлось оправдываться. И последнее, что сказал Хафез Асад, провожая меня: запомните, мне недолго осталось, вы, молодые политики, там, у себя, разберитесь. Мы еще вас ждем. Так что, пока не поздно, давайте скоординируем нашу внешнюю политику таким образом, чтобы не потерять тот регион, который нам ценой огромнейшей крови и огромных средств достался. Зачем мы это делаем? Видите ли, конверсию устроили. Давай ломай, давай все гробь. Зачем нам самолеты Су самые новейшие? Су-32 вы уже, по-моему, выпускаете. Я уже один экземпляр этот видел. Уникальное оружие. Зачем сегодня гранатометы, автоматы? Недавно с Калашниковым встречался. Зачем? Давайте кастрюли, тазики будем делать. То ли пластмассовые, то ли алюминиевые. Зачем нам это оружие? И начали делать. Но вы что, думаете, они без оружия остались? Там не наше сегодня оружие и не наша политика. Там сегодня американское оружие, там французские, немецкие, английские самолеты. А нас убаюкивали. И мы разрушили самый высоконаукоемкий технологический комплекс, ВПК. Зачем мы это сделали? И мы сегодня еще думаем: надо этот союз, не надо, а как американцы на это посмотрят, а как западноевропейцы на это посмотрят. Так они посмотрели на вас. Недавно в Финляндии. Сегодня уже Мадлен Олбрайт кричит на весь мир: что вы там творите внутри России? Почему не кричали, когда взрывались дома? Сегодня Иванов, по-моему, с Парижа звонит, оправдывается перед этой мадам. Что ты оправдываешься перед ней?

Григорий Азаренок:

Как нам теперь победить? Только объединившись. Петровский: есть три ценности восточнославянских народов, но у каждого не хватает одной. Какой? Подробности. А теперь от глобального к локальному. Не могу не поделиться с телезрителями потрясающей историей. Это квинтэссенция всего змагарства. Помните такой ошметок БЧБ-мятежа, как жучку? Сашеньку Звереву, девушку Эдуарда, сына вора, во втором поколении вора и кореша сандаля. Она обращения к сотрудникам ОНТ записывала, начала набирать подписоту, вести бложик «личностного роста». Давала бесчисленные интервью, рассказывала про узника своего ненаглядного, плакала, стонала, постила сторисы, размазывала слюни и сопли.

– Когда говорят про Александру Звереву, то самое понятное объяснение – девушка Эдуарда Бабарико. Тебя это трогает или не трогает?

– Девушка Бабарико, слушай, это окей, это факт. Григорий Азаренок:

И вот. На этой неделе выходит эта особь на авансцену и сама рассказывает, что они с сыном вора, вором во втором поколении расстались в 2019 году. В 2019, Карл! Змагары, вы понимаете, какие вы ущербы? Какие вы ничтожества? Как вас тупо кормили навозом не просто с лопаты, а с ковша. Два года они вам рассказывают про свои светлые хари, про «любофь», про «эмпатию», «возьмемся за руки, друзья, любовники и любовницы». А на деле все ложь. От начала и до конца.