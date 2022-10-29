Похолодает до +3°C. Каким ожидается начало ноября в Беларуси? Подробный прогноз

Как долго еще белорусы позволят себе наслаждаться осенним теплом? Уже с начала недели погода в стране ожидается малооблачная и зябкая, рассказали в программе « Плюс-минус ». Атмосферное давление в пределах нормы – 749-752 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем составит +9...+11 °C, а в ночное время суток до +7...+8 °C.

К концу недели ясная погода сменится на пасмурную. Ожидается также похолодание, в дневные часы до +9 °C, ночью всего до +3 °C.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.