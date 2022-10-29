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Похолодает до +3°C. Каким ожидается начало ноября в Беларуси? Подробный прогноз

29 октября 2022 16:18
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Как долго еще белорусы позволят себе наслаждаться осенним теплом? Уже с начала недели погода в стране ожидается малооблачная и зябкая, рассказали в программе «Плюс-минус». Атмосферное давление в пределах нормы – 749-752 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем составит +9...+11 °C, а в ночное время суток до +7...+8 °C.  

К концу недели ясная погода сменится на пасмурную. Ожидается также похолодание, в дневные часы до +9 °C, ночью всего до +3 °C.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Похолодает до +3°C. Каким ожидается начало ноября в Беларуси? Подробный прогноз-1

Похолодает до +3°C. Каким ожидается начало ноября в Беларуси? Подробный прогноз-3

Похолодает до +3°C. Каким ожидается начало ноября в Беларуси? Подробный прогноз-5

Похолодает до +3°C. Каким ожидается начало ноября в Беларуси? Подробный прогноз-7

Похолодает до +3°C. Каким ожидается начало ноября в Беларуси? Подробный прогноз-9

Похолодает до +3°C. Каким ожидается начало ноября в Беларуси? Подробный прогноз-11

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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