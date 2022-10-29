С какого дня ждать морозов и первого снега? Народные приметы на начало ноября
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 30 октября – Осия Колесник. На Руси Колесником Осию прозвали, потому что в день его памяти уделяли много внимания колесам, рассказали в программе «Плюс-минус». Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность. «На Осия колесо с осью до весны расстаются», – говорили крестьяне.
1 ноября – Иванов день (или проводы осени). На Руси в Иванов день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы.
2 ноября – Артемьев день. Люди знали, что с этой даты к деревням начинают приближаться волки. По их поведению судили также о будущем: если волки выли на Артемия, это предвещало морозы.
3 ноября – Илларионов день. На Иллариона примечали: если снег ляжет на сырую землю и не растает, значит весной рано зацветут подснежники.
4 ноября – Казанская. На Руси праздник Казанской иконы Божией Матери всегда был важной датой. Он считался своего рода рубежом между осенью и настоящей зимой. С этого дня ждали наступления морозов.
5 ноября – День Якова. На Якова справляли проводы осени. Как подмечали люди, в этот день падал второй снег. Если он был обильным и не таял, то зима обещала быть мягкой, а лето – урожайным. «Снега надует – хлеба прибудет», – говорили в народе. Если же выпадал мелкий твердый снег – «крупа», то зиму ждали с Матрениного дня (22 ноября).
Похолодает до +3°C. Каким ожидается начало ноября в Беларуси? Подробный прогноз.