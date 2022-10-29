С какого дня ждать морозов и первого снега? Народные приметы на начало ноября

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 3 0 октября – Осия Колесник. На Руси Колесником Осию прозвали, потому что в день его памяти уделяли много внимания колесам, рассказали в программе « Плюс-минус ». Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность. «На Осия колесо с осью до весны расстаются», – говорили крестьяне.

1 ноября – Иванов день (или проводы осени). На Руси в Иванов день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы.

2 ноября – Артемьев день. Люди знали, что с этой даты к деревням начинают приближаться волки. По их поведению судили также о будущем: если волки выли на Артемия, это предвещало морозы.

3 ноября – Илларионов день. На Иллариона примечали: если снег ляжет на сырую землю и не растает, значит весной рано зацветут подснежники.

4 ноября – Казанская. На Руси праздник Казанской иконы Божией Матери всегда был важной датой. Он считался своего рода рубежом между осенью и настоящей зимой. С этого дня ждали наступления морозов.