Лукашенко: по всему периметру России нас начинают колошматить. Пытались на колени поставить – пришла очередь Украины

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все наши решения сегодня должны приниматься с учетом региональной и глобальной ситуации в мире. Мы должны учитывать, что творится вокруг нас. Цитата: нужно поджечь Россию по периметру. Она увязла в Украине, а теперь ее нужно поджечь по периметру. На Кавказе, в Центральной Азии. В этом контексте надо рассматривать конфликт Таджикистана и Кыргызстана прежде всего и кто какую роль там играет, я думаю, Эмомали Шарипович (президент Таджикистана Эмомали Рахмон – прим. ред.) и президент Кыргызстана могут об этом рассказать. И экономически нужно надавить на Казахстан, цитирую, и Узбекистан. То есть по всему периметру России нас начинают колошматить. Прибалтику раньше отстегнули, вы это знаете. В 2020 году Беларусь пытались на колени поставить. Затем пришла очередь Украины. Идем по периметру – Кавказ и дальше Центральная Азия. Кому это сегодня непонятно? Всем нам понятно. Поэтому любой конфликт и любые сейчас телодвижения наши мы должны рассматривать в этом глобальном контексте.