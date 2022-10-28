Лукашенко: по всему периметру России нас начинают колошматить. Пытались на колени поставить – пришла очередь Украины
28 октября состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В центре внимания лидеров стран «договора» – результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению в сентябре 2022 года в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Давайте начистоту: слишком «вовремя» вспыхивает Карабах, впрочем, как и другие тлеющие точки конфликтов по периметру России. Любое локальное столкновение сегодня стоит рассматривать глобально, уверен Президент, и не стоит упрощать. Как и привлекать западных доброжелателей под видом благородных миссий. Плавали – знаем. Александр Лукашенко категорически против вмешательства извне.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все наши решения сегодня должны приниматься с учетом региональной и глобальной ситуации в мире. Мы должны учитывать, что творится вокруг нас. Цитата: нужно поджечь Россию по периметру. Она увязла в Украине, а теперь ее нужно поджечь по периметру. На Кавказе, в Центральной Азии. В этом контексте надо рассматривать конфликт Таджикистана и Кыргызстана прежде всего и кто какую роль там играет, я думаю, Эмомали Шарипович (президент Таджикистана Эмомали Рахмон – прим. ред.) и президент Кыргызстана могут об этом рассказать. И экономически нужно надавить на Казахстан, цитирую, и Узбекистан. То есть по всему периметру России нас начинают колошматить. Прибалтику раньше отстегнули, вы это знаете. В 2020 году Беларусь пытались на колени поставить. Затем пришла очередь Украины. Идем по периметру – Кавказ и дальше Центральная Азия. Кому это сегодня непонятно? Всем нам понятно. Поэтому любой конфликт и любые сейчас телодвижения наши мы должны рассматривать в этом глобальном контексте.
Выступление Президента Беларуси, которое продолжило заседание, целиком и полностью было на злобу дня. Ни слова не сказав из заготовленных тезисов, Александр Лукашенко ответил на все стоявшие в повестке дня и даже повисшие в воздухе вопросы. Главный тезис, которого придерживается белорусский лидер: война закончилась при посредничестве России – зачем сегодня некие иные и новые форматы?
Что предложил Лукашенко на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ? Читайте здесь.