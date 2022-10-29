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«Иммунитет от глобальных ошибок». В Беларуси продолжается общественное обсуждение закона о ВНС

29 октября 2022 16:59
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Новости Беларуси. Масштабную разъяснительную работу ведут профсоюзы. Встречи проходят в трудовых коллективах. Накануне лидеры областных объединений Федерации обменялись мнениями, какие вопросы и предложения требуют отдельного внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Иммунитет от глобальных ошибок». В Беларуси продолжается общественное обсуждение закона о ВНС-1

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:  
ВНС, на мой взгляд, это коллективный иммунитет от глобальных ошибок нашего движения вперед, нашей национальной независимости.  

«Иммунитет от глобальных ошибок». В Беларуси продолжается общественное обсуждение закона о ВНС-4

Борис Козелков, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:
Проводил диалоговую площадку на предприятии «Цветлит», они относятся к Белорусскому обществу инвалидов по слуху. Была такая просьба, чтобы в числе представителей гражданского общества не забыли про общество инвалидов. Это та категория людей, которая требует к себе наиболее пристальное внимание со стороны государства и они хотят активного участвовать в работе Всебелорусского народного собрания.

«Иммунитет от глобальных ошибок». В Беларуси продолжается общественное обсуждение закона о ВНС-7

Лидеры областных профсоюзов отметили, что в диалоге с трудовыми коллективами очевиден интерес к изменениям в политической системе, которые помогут сделать государство еще более демократичным и дадут возможность каждому белорусу быть причастным к решению жизненноважных для страны вопросов. Отметим, общественное обсуждение законопроекта о ВНС и новеллах Избирательного кодекса продолжается на правовом форуме Беларуси.  

# Всебелорусское народное собрание # общество # Виктор Малиновский # Борис Козелков # Фотофакт

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