«Иммунитет от глобальных ошибок». В Беларуси продолжается общественное обсуждение закона о ВНС

Новости Беларуси. Масштабную разъяснительную работу ведут профсоюзы. Встречи проходят в трудовых коллективах. Накануне лидеры областных объединений Федерации обменялись мнениями, какие вопросы и предложения требуют отдельного внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:

ВНС, на мой взгляд, это коллективный иммунитет от глобальных ошибок нашего движения вперед, нашей национальной независимости.

Борис Козелков, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:

Проводил диалоговую площадку на предприятии «Цветлит», они относятся к Белорусскому обществу инвалидов по слуху. Была такая просьба, чтобы в числе представителей гражданского общества не забыли про общество инвалидов. Это та категория людей, которая требует к себе наиболее пристальное внимание со стороны государства и они хотят активного участвовать в работе Всебелорусского народного собрания.