Азарёнок в аэропорту Алматы: полностью безжизненное пространство, здесь ездит только спецтехника

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Мы прибыли в Алматы, в тот самый аэропорт, который недавно штурмовали. Сразу по приземлении чувствуется, что недавно здесь была «полная демократия» и все остальное, что нам рассказывают польские СМИ и другие мятежные ресурсы. Вот, посмотрите, полностью безжизненное пространство, здесь ездят только спецтехника и военные. Сам аэропорт не функционирует. Там дальше мы видим скопление военных грузовиков. Сейчас здесь такая обстановка. Здесь нет никакой связи, ни мобильной, ни интернета. Но только военные, наши миротворцы уже прибыли в Казахстан. Мы будем держать вас в курсе всех событий, которые происходят сейчас здесь.