Азарёнок в аэропорту Алматы: полностью безжизненное пространство, здесь ездит только спецтехника

Новости Беларуси. Белорусский миротворческий контингент выполняет задачу по охране военного аэродрома Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусский миротворческий контингент выполняет задачу по охране военного аэродрома Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, туда направлена подготовленная миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Сопровождает их и наша съемочная группа. Сейчас она работает в международном аэропорту Алматы. Его захват в смутные дни осуществили около 800 человек.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Мы прибыли в Алматы, в тот самый аэропорт, который недавно штурмовали. Сразу по приземлении чувствуется, что недавно здесь была «полная демократия» и все остальное, что нам рассказывают польские СМИ и другие мятежные ресурсы. Вот, посмотрите, полностью безжизненное пространство, здесь ездят только спецтехника и военные. Сам аэропорт не функционирует. Там дальше мы видим скопление военных грузовиков. Сейчас здесь такая обстановка. Здесь нет никакой связи, ни мобильной, ни интернета. Но только военные, наши миротворцы уже прибыли в Казахстан. Мы будем держать вас в курсе всех событий, которые происходят сейчас здесь.
С просьбой о помощи к Организации Договора о коллективной безопасности обратился президент Казахстана. Напомним, что лидеры стран военно-политического союза находятся в постоянном контакте. Белорусский лидер провел телефонные переговоры с президентом России, Казахстана, премьер-министром Армении. Александр Лукашенко полностью погружен в ситуацию. С коллегами обсуждались и дальнейшие шаги по нормализации обстановки в Казахстане. Темой разговора также был формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ.