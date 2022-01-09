С Немиги вывезли обрушившиеся части моста. Техника работает круглосуточно

Новости Беларуси. На Немиге демонтируют пролеты моста. Обрушившиеся части уже вывезены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На Немиге демонтируют пролеты моста. Обрушившиеся части уже вывезены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока все еще запрещено движение транспорта по улице Ленина (от пересечения с Интернациональной до Немиги), проспекту Победителей (от места проведения работ до Мельникайте) и на участке от пересечения с Городским Валом до Янки Купалы. В районе Немиги изменены маршруты общественного транспорта.
Всего на путепроводе – четыре пролета. Первый из них планируется разобрать за 9 января. Как заверяют работающие на объекте организации, техники и людей хватает, чтобы работать круглосуточно.