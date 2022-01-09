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С Немиги вывезли обрушившиеся части моста. Техника работает круглосуточно

09 января 2022 11:37
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Новости Беларуси. На Немиге демонтируют пролеты моста. Обрушившиеся части уже вывезены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С Немиги вывезли обрушившиеся части моста. Техника работает круглосуточно-1

Пока все еще запрещено движение транспорта по улице Ленина (от пересечения с Интернациональной до Немиги), проспекту Победителей (от места проведения работ до Мельникайте) и на участке от пересечения с Городским Валом до Янки Купалы. В районе Немиги изменены маршруты общественного транспорта.  

С Немиги вывезли обрушившиеся части моста. Техника работает круглосуточно-4

Всего на путепроводе – четыре пролета. Первый из них планируется разобрать за 9 января. Как заверяют работающие на объекте организации, техники и людей хватает, чтобы работать круглосуточно.  

# Мосты Беларуси # общество # Фотофакт

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