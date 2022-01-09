Ситуация во всех регионах Казахстана стабилизирована

Новости Казахстана. Ситуация во всех регионах Казахстана, где произошли беспорядки, стабилизирована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. Ситуация во всех регионах Казахстана, где произошли беспорядки, стабилизирована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Контртеррористическая операция по восстановлению законности и правопорядка продолжается. В МВД Казахстана заявили, что освобождены все ранее захваченные здания местных администраций. Жертвами беспорядков стали 16 силовиков. Еще свыше 1 300 пострадали. Известно и о гибели среди мирного населения. В Алматы во время обстрела машины неизвестными убита четырехлетняя девочка. Сейчас в городах Казахстана нормализируется работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.
Жумадин Патов, заместитель руководителя рынка:
Да, наличие этих блокпостов, военных, проводится проверка, осмотр транспортных средств – это придало уверенность народу, нашим арендаторам, проще стало ходить. Думаю, потихоньку придем в нормальное русло.
Акции протеста начались в ряде населенных пунктов Казахстана 2 января. Впоследствии они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах. Местные правоохранительные органы задержали во время беспорядков около 6 тысяч человек, среди них много иностранцев.