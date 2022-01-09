Скончалась белорусская телеведущая Ирина Смольская

Новости Беларуси. 2022-й начался с утраты для дружной семьи белорусского телевидения. 9 января стало известно, что больше среди нас нет Ирины Смольской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусское телевидение она пришла в 90-х. Привлекательная блондинка быстро полюбилась зрителям.

Попробовала она себя и в качестве ведущей концертов, и певицы. Последнее время Ирина Смольская работала на СТВ.