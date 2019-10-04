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«Единственный творческий союз в рамках Союзного государства». Пленум писателей проходит в Могилёве

04 октября 2019 07:31
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Новости Беларуси. Рукописи Константина Симонова переданы в Могилевский областной краеведческий музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Единственный творческий союз в рамках Союзного государства». Пленум писателей проходит в Могилёве-1

Это более 20 писем, которые писатель и военный корреспондент, автор произведений «Жди меня», «Война», «Русские люди», отправлял прямо с фронта в редакцию газеты «Красная звезда». Это только часть программы встречи мастеров слова из Беларуси и России.

«Единственный творческий союз в рамках Союзного государства». Пленум писателей проходит в Могилёве-4

«Единственный творческий союз в рамках Союзного государства». Пленум писателей проходит в Могилёве-6

Пленум писателей Союзного государства проходит под знаком двух дат – 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.

«Единственный творческий союз в рамках Союзного государства». Пленум писателей проходит в Могилёве-9

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Для многіх ваенная гісторыя Магілёва – гэта Буйніцкае поле, тая праца, якую здзейсняў Канстанцін Сіманаў з першых дзён. Мне здаецца, што пленум надасць пэўны імпульс, прыцягне ўвагу самых розных літэратараў да гераічнай памяці нашай краіны.

«Единственный творческий союз в рамках Союзного государства». Пленум писателей проходит в Могилёве-12

Александр Ольшевский, руководитель аппарата Общественной палаты Союзного государства:
Это сегодня единственный творческий союз, образованный в рамках Союзного государства. Он не только образован, но и очень эффективно работает. Включает в себя около 800 писателей – это элита, золотой фонд литературы. Люди, которые на практике поддерживают все духовное и творческое единение наших народов.

«Единственный творческий союз в рамках Союзного государства». Пленум писателей проходит в Могилёве-15

Писатели посетят музеи, предприятия и учебные заведения Могилёва. Завершится пленум митингом и возложением цветов на мемориальном комплексе «Буйничское поле» и к памятному камню Константину Симонову.

# Белорусские писатели # Культура # Александр Карлюкевич # Александр Ольшевский # Фотофакт

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