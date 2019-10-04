«Единственный творческий союз в рамках Союзного государства». Пленум писателей проходит в Могилёве

Новости Беларуси. Рукописи Константина Симонова переданы в Могилевский областной краеведческий музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это более 20 писем, которые писатель и военный корреспондент, автор произведений «Жди меня», «Война», «Русские люди», отправлял прямо с фронта в редакцию газеты «Красная звезда». Это только часть программы встречи мастеров слова из Беларуси и России.

Пленум писателей Союзного государства проходит под знаком двух дат – 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Для многіх ваенная гісторыя Магілёва – гэта Буйніцкае поле, тая праца, якую здзейсняў Канстанцін Сіманаў з першых дзён. Мне здаецца, што пленум надасць пэўны імпульс, прыцягне ўвагу самых розных літэратараў да гераічнай памяці нашай краіны.

Александр Ольшевский, руководитель аппарата Общественной палаты Союзного государства:

Это сегодня единственный творческий союз, образованный в рамках Союзного государства. Он не только образован, но и очень эффективно работает. Включает в себя около 800 писателей – это элита, золотой фонд литературы. Люди, которые на практике поддерживают все духовное и творческое единение наших народов.