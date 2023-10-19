Азарёнок: Спецназовцы – это наши воины, наши люди, которые разнесут Запад в пыль и прах!

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы продолжаем выбрасывать мусор и очищать нашу страну. И у нас для этого есть добровольцы. Наши прекрасные, легендарные добровольцы. Вчера и сегодня состоялись внезапные боевые учения для добровольцев внутренних войск спецназа.

Запад! Нацисты, бандеровцы, полицаи! С кем вы хотите воевать?! Вы наемники! Вы готовы только убивать мирное население за бабки! Вы готовы только продавать свои грязно-волосатые задницы и служить трансгендерам в юбках. А вот это мужики: по 40 лет, по 50 лет, кому больше лет. Ветераны по звонку они оставляют жен, они оставляют дома, домашний уют, тепло. Они оставляют с самого утра своих детей и едут в часть, получают броню, автомат и разгрузки. Идут и тренируются. Вот есть кадры, как они встречают друг друга вот этим знаменитым приветствием «братушек» спецназовским. Это только у нас такое есть. Мы это сохранили, мы этим вдохновляемся сейчас! Это наши воины, это наши люди, которые разнесут вас в пыль и прах, если вы сунетесь. Лучше не суйтесь.

Петр Петровский, политолог:

Я больше скажу. В здоровом обществе должны быть здоровые авторитеты. Вот если мы сравним авторитеты, которые имеются в западных обществах... Вот Грета Тунберг: ну какая она авторитет? Причем в сфере экологии, климата. Защитила диссертацию? Нет. Вообще работала в сфере биологии, экологии? Нет. Вообще некрасиво брать ребенка и использовать его в таких низких политических целях. Как говорится в самой авторитетной книге, не создай себе кумира. А что мы видим здесь? А мы видим здесь реальных авторитетов, которые не просто меняют себя, переходят через себя. Потому что служба в спецназе, специальных подразделениях – это преодоление себя, дисциплинирование себя. Потому что развязность, распоясанность, чувство вседозволенности. И самое главное – недисциплинированный человек сталкивается с проблемой, что не может организовать распорядок дня. Вот. Спецназовец организует свой распорядок дня. Он подавляет тех анархистов, те дезорганизующие элементы, те раковые опухоли в обществе, которые пытаются его снести.

Григорий Азаренок:

И не торгаш, не ворюга, не айтишник, не либерал, не человек, который там в рекламе какой-то снимается, не вот этот витринный образ жизни. А вот эти мужики, пропахшие потом и порохом. Вот эти мужики, которые идут в бой за Родину. Вот это лучшие люди страны, вот это авторитеты, вот это наша основа. Вот это должно быть на высшей социальной иерархии! А не дрянь всякая.

Читайте также:

«Трещина прошла даже в рамках семей». Поэтесса Анна Ревякина о разделении народа Донбасса после начала СВО

Сергей Лущ: сейчас идёт расконсервирование череды конфликтов, которые глубокого, долгого залегания

Терех: новый парламент Польши позитивно отразится на отношениях и торговле с Беларусью