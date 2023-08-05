Азарёнок: слили всех участников пляна «Перамога» нашим силовикам, всех сдали с потрохами

Очередные польские провокации, наращивание войск у наших границ, новые санкции. Почему Запад продолжает давление на Беларусь и чем ответим мы? Авторская журналистика. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Барби наступают. Розовые куклы. Пустышки. Без мозгов. Без чувств. Без идей. Без творчества. С оловянными глазами. Они кажутся безобидными. Но внутри них есть кто-то еще. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Розовая лихорадка захлестнула Instagram. Дуры перевоплощаются. Меряют на себя пустоголовые рожи. Всем нравится. Все хихикают. Все хорошо и беззаботно. Но верно суждение Батьки: смотрите, что говорят враги, и делайте ровно наоборот. Вот что нам вещает радикальная феминистка. Сеттерка, трансгендерка, либерастка, лесбиянка и просто адово отродье. Цацачная Барбі задумваецца пра сьмерць, трапляе ў рэальны сьвет, дзе бачыць, што яе ранейшыя ўяўленьні пра ролю жанчын у сьвеце былі самападманам. Яна верыла, што жанчыны паўсюль на лідэрскіх пазіцыях, а ўсе аказалася інакш, і больш за тое, Кен прынес патрыярхат з рэальнасьці ў лялечны сьвет і перайначыў усе і там. У фінале, натуральна, будзе хэпі-энд – патрыярхат у сьвеце Барбі зьнішчаць, і яна пойдзе ў рэальны сьвет, каб перамагчы патрыярхат і там.

Григорий Азаренок:

Вот оно – их желание. Все перевернуть сверху вниз. Как у их хозяина. Того, кто воспротивился божественной иерархии. Того, кто захотел сбросить с престола. Это желание сына погибели, первого змагара. Они хотят вознести ублюдка. Того, кто у блудницы родился. Подонка. Того, кто поднялся со дна. Дьявола. Они уничтожают КБ и НИИ, а создают мыльные пузыри – IT-компании, которые производят пустоту – программное обеспечение, называют они. Они печатают деньги из воздуха, ничем не обеспеченные грязные бумажки. Под залог. Что закладывают? Будущее мира. Зато они очень любят учить нас жить. В любую бочку пытаются залезть со своим мнением без смазки. Они вносят журналистов в санкции – Евгения Пустового поздравляю. Они удаляют наши страницу с маниакальностью пожирающей плюхи дурной тетки Фрекен Бок, они закрывают наши каналы. Ну и хрен бы с ними. Но когда в Нигере приходят военные и скидывают их марионетку, закрывают французскую и американскую блевотную пропаганду, эти жаболюбы начинают решительно осуждать. Засуньте себе свое мнение глубоко в Европу, дрянь такая. Ваши каналы будут закрыты везде и повсюду. А любого, кто откроет пасть по поводу мерзкого слова «плюрализм», мы с удовольствием оплюем. Поделом.

Они – ничтожество. Пустота. Но ее что-то должно заменить. Высоцкий хорошо об этом написал. Меня опять ударило в озноб,

Грохочет сердце, словно в бочке камень.

Во мне живет мохнатый жлоб

С мозолистыми цепкими руками. Вы – мохнатые жлобы. Вы вечно грызетесь. Вы соплежуи, трусы и гниль. Весь Запад. Извращуги и нежить. И такой нежитью вы делаете всех. Вот вам современное голландское телевидение.

Григорий Азаренок:

Нормально? Таких ценностей вы хотите? Чтобы вместо ложечки малыш брал в рот и руки вот это? С милым личиком фарфоровой куклы? Посмотрите на их кумиров. На их идолов. На их пророков. Какая дрянь. Какой шлак. Это ваша сущность. Вас же даже крысами не назовешь. Ведь крысы не обижают свой выводок, свой помет. А змагары? Они там разругались, раскололись, и шайка молодых мерзавцев, чтобы старым насолить, просто слила всех участников пляна «Перамога» нашим силовикам. Всех сдали. С потрохами. Ничего личного, онли бизнес. И правильно нацисты и нацистики говорят друг другу: убейтесь, самоуничтожьтесь сами.

– Насколько мы знаем, произошел раскол. Этот конфликт до конца не преодолен. Как осуществляется взаимодействие тогда?

– Это неправильно называть расколом. Это не раскол и не конфликт. Это серьезная ситуация, это саботаж.

– Вы будете говорить, что это саботаж?

– Коллеги в зале!

– Я сейчас здесь как белоруска, а вы сейчас делаете отчет для белорусов!

– Коллеги в зале, вопросы задает комиссия!

– Это конкретно был раскол! От вас ушли люди!

– Мы будем удалять людей из зала.

– Вы будете удалять?!

– Пожалуйста, займите место в зале.

– От вас ушли люди! Я молчу уже про все те моменты, которые я выписала по вашей речи, по вашему докладу?

– У нас есть возможность удалить человека из зала?

– Меня не надо удалять. Я могу просто уйти. Это ужас. Вы должны просто самоуничтожиться из демократического сообщества!

Григорий Азаренок:

Какая же вы нечисть. Богоборцы. Шлак. Мы покажем по телевизору последнего змагара. Мы под корень истребим эту шушеру. Барби и кены будут в мусорке. И в костре. Будет вам равноправие. Сталинское. Когда пуля возмездия пол не выбирает. А на пьедестале будут мужики. Простой народ. Батькины люди. «Нормально кормят?» Аграрии пригласили Президента за общий стол.

Алексей Дзермант, политолог:

Я смотрю на Александра Лукашенко как на воплощение народного вождя, что-то очень традиционное для восточных славян. Действительно он вышел из народа, он остается вместе с ним, не выстроил никаких непроницаемых барьеров, не оторвался от него. Да и в принципе белорусская модель строится где-то на преемственности с советской политической культурой (подробнее).