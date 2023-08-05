«Спорт и мир – это связанные вещи». Иностранные гости возложили цветы к монументу в Хатыни

Новости Беларуси. II Игры стран СНГ – это не только праздник спорта, но и мира. Перед началом церемонии открытия руководители и представители олимпийских комитетов стран-участниц посетили мемориальный комплекс «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости возложили цветы к монументу. В столь знаковом для каждого белоруса месте говорили о сохранении исторической памяти. Когда геополитическая обстановка напряженная и непредсказуемая, спорт становится мощным инструментом для укрепления социальных связей и содействия миру. Он объединяет людей и помогает им преодолевать разногласия.

Валерий Воробьев, старший советник Олимпийского комитета Росcии:

Спорт и мир – это безусловно связанные между собой вещи. И спорт является тем социальным явлением, которое во многом играет в плане укрепления мира на земле. Потому что сама суть спорта в этом и заключается.

Азер Алиев, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана:

Я первый раз в Хатыни и могу сказать, что, находясь тут, я переполнен эмоциями. Тут тяжело находиться, слышать, что тут происходило. Надо понимать, что то, что тут произошло, никогда опять не было и наша молодежь, новое поколение, которое не знает, что было или забыло, чтобы они не забывали это. Спорт и мир – это самое главное.

Иностранные гости познакомились с обновленной экспозицией мемориального комплекса. Напомним, новый музей был построен по поручению главы государства к 80-летию хатынской трагедии. В сжатые сроки возведено одноэтажное здание с шестью выставочными залами, в которых оживает история Великой Отечественной войны.

Владимир Максимов, глава Международного комитета игр «Дети Азии»:

Впечатлили сама экспозиция, музей, комплекс сам по себе, исполнение его. Любой, кто посетит его, проведет какое-то время в раздумьях. И самое главное, я считаю, надо знать историю и помнить ее. Тем более сегодня мы видим, насколько, к сожалению, много делается попыток переписать историю.