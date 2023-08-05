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Жара ещё задержится! Прогноз синоптиков по областям Беларуси на вторую неделю августа

05 августа 2023 15:00
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Сезон засухи сменился сезоном дождей. Они накрыли республику уже в понедельник, 31 июля, и с переменным успехом продолжили компенсировать свою норму за этот сезон, рассказали в программе «Плюс-минус». Вместе с ними слышались раскаты грома, однако тепло Беларусь покинуло лишь к середине недели.

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?

Жара ещё задержится! Прогноз синоптиков по областям Беларуси на вторую неделю августа-1

Циклоны, которые несут в наши широты прохладные дожди, точно не замышляют ничего дурного. Теплая погода сохранится, и лето продолжит радовать жителей республики.

По предварительным прогнозам синоптиков, пик жарких дней придется на выходные и начало недели: средняя температура по стране составит +25 °C. Далее температура воздуха будет колебаться в пределах +21...+23 °C днем и от +17...+19 °C ночью. Погодное настроение при этом обещает быть ясным, с кратковременными осадками. Атмосферное давление в пределах нормы: 739 миллиметров ртутного столба. Ветер от слабого до умеренного 2-6 м/с.

В Афинах +34°С, в Москве +32°С. О погоде в Европе на неделю с 7 по 13 августа читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам. 

Жара ещё задержится! Прогноз синоптиков по областям Беларуси на вторую неделю августа-4

Жара ещё задержится! Прогноз синоптиков по областям Беларуси на вторую неделю августа-6

Жара ещё задержится! Прогноз синоптиков по областям Беларуси на вторую неделю августа-8

Жара ещё задержится! Прогноз синоптиков по областям Беларуси на вторую неделю августа-10

Жара ещё задержится! Прогноз синоптиков по областям Беларуси на вторую неделю августа-12

Жара ещё задержится! Прогноз синоптиков по областям Беларуси на вторую неделю августа-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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