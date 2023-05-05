Представители МЧС на Кургане Славы почтили память освободителей Беларуси

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Сегодня мы собрались здесь, у Кургана Славы, именно у Кургана Славы. Слава Красной армии и всему белорусскому народу, слава тем людям, которые погибли, защищая свою Родину. Конечно, мы чтим память погибших, помним о живых и должны сделать все необходимое, чтобы в будущем на нашей священной, политой кровью земле никогда не возникало никаких конфликтов.