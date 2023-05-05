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Представители МЧС на Кургане Славы почтили память освободителей Беларуси

05 мая 2023 13:46
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Новости Беларуси. Память освободителей Беларуси в преддверии 9 Мая почтили представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, учащиеся профильного вуза и учащиеся военно-патриотического клуба «Зубр», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Представители МЧС на Кургане Славы почтили память освободителей Беларуси-1

Торжественное мероприятие состоялось у поистине всенародного мемориала – Кургана Славы. Установленная здесь скульптурная композиция из четырех штыков символизирует 1-й, 2-й, 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский фронты, освобождавшие нашу страну. Спасатели возложили цветы к мемориальной доске. Память погибших почтили минутой молчания.  

Представители МЧС на Кургане Славы почтили память освободителей Беларуси-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Сегодня мы собрались здесь, у Кургана Славы, именно у Кургана Славы. Слава Красной армии и всему белорусскому народу, слава тем людям, которые погибли, защищая свою Родину. Конечно, мы чтим память погибших, помним о живых и должны сделать все необходимое, чтобы в будущем на нашей священной, политой кровью земле никогда не возникало никаких конфликтов.  

Представители МЧС на Кургане Славы почтили память освободителей Беларуси-7

После памятной церемонии министр по чрезвычайным ситуациям вручил государственные награды и специальные звания отличившимся работникам МЧС.  

# Великая Отечественная война # общество # Вадим Синявский # Фотофакт

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