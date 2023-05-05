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Гендиректор СТВ: мирное небо дорогого стоит. Мы должны помнить об этом, сейчас это очень актуально

05 мая 2023 08:05
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Новости Беларуси. По уже сложившейся традиции накануне 9 Мая и своего профессионального праздника к акции «Беларусь помнит» присоединились министр информации, а также руководители республиканских СМИ, журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония прошла у стелы «Минск – город-герой».  

Гендиректор СТВ: мирное небо дорогого стоит. Мы должны помнить об этом, сейчас это очень актуально-1

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Несмотря на погоду, конечно, мы отдаем в этот день дань памяти всем тем, кто отстоял Победу и мирное небо над нашей землей. И самое главное, что мы отдаем дань памяти не только тем, кто служил на фронте, мы отдаем дань памяти партизанам и подпольщикам, которые совершали подвиг. Пускай, может, и маленький подвиг, но из таких маленьких подвигов складывается и сложилась общая Победа в той Великой Отечественной войне. Поэтому мы должны помнить об этом, сейчас это очень-очень актуально. Мирное небо дорогого стоит. И мы должны помнить о том, что было на нашей земле, и не допустить этого. Каждый на своем рабочем месте, каждый своим трудом отстаивать независимость, суверенитет и мир на нашей земле.  

В Год мира и созидания мы, белорусы, говорим отчетливо и громко: Беларусь не пойдет по пути забвения и будет чтить подвиг героев и память о них.  

Гендиректор СТВ: мирное небо дорогого стоит. Мы должны помнить об этом, сейчас это очень актуально-4

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# Великая Отечественная война # общество # Александр Осенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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