Гендиректор СТВ: мирное небо дорогого стоит. Мы должны помнить об этом, сейчас это очень актуально

Новости Беларуси. По уже сложившейся традиции накануне 9 Мая и своего профессионального праздника к акции «Беларусь помнит» присоединились министр информации, а также руководители республиканских СМИ, журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония прошла у стелы «Минск – город-герой».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Несмотря на погоду, конечно, мы отдаем в этот день дань памяти всем тем, кто отстоял Победу и мирное небо над нашей землей. И самое главное, что мы отдаем дань памяти не только тем, кто служил на фронте, мы отдаем дань памяти партизанам и подпольщикам, которые совершали подвиг. Пускай, может, и маленький подвиг, но из таких маленьких подвигов складывается и сложилась общая Победа в той Великой Отечественной войне. Поэтому мы должны помнить об этом, сейчас это очень-очень актуально. Мирное небо дорогого стоит. И мы должны помнить о том, что было на нашей земле, и не допустить этого. Каждый на своем рабочем месте, каждый своим трудом отстаивать независимость, суверенитет и мир на нашей земле.

В Год мира и созидания мы, белорусы, говорим отчетливо и громко: Беларусь не пойдет по пути забвения и будет чтить подвиг героев и память о них.