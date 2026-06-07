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Новости по тегу #Олег Рогатников

Завершающий день XV Республиканского фестиваля национальных культур пройдет на Августовском канале
07 июня 2026 07:40

Завершающий день XV Республиканского фестиваля национальных культур пройдет на Августовском канале

Выставку «Человечность как выбор» представили в Национальной библиотеке Беларуси
05 февраля 2026 07:17

Выставку «Человечность как выбор» представили в Национальной библиотеке Беларуси

В мемориальном комплексе «Яма» почтили память погибших в Минском гетто
23 октября 2025 11:22

В мемориальном комплексе «Яма» почтили память погибших в Минском гетто

В Музее Великой Отечественной войны открылась выставка, посвящённая трагедии Минского гетто
18 ноября 2024 17:33

В Музее Великой Отечественной войны открылась выставка, посвящённая трагедии Минского гетто

Александр Турчин посетил открытие Воложинской иешивы после реконструкции
28 октября 2024 14:11

Александр Турчин посетил открытие Воложинской иешивы после реконструкции

На месте входа в Минское гетто открыли памятную доску
05 марта 2024 10:36

На месте входа в Минское гетто открыли памятную доску

В Гродно почтили память жертв Холокоста
26 января 2024 14:01

В Гродно почтили память жертв Холокоста

80 лет назад нацисты уничтожили всех узников Минского гетто
23 октября 2023 13:44

80 лет назад нацисты уничтожили всех узников Минского гетто

Азарёнок: прямые внуки и правнуки эсэсовцев сейчас управляют западными странами, война продолжается
05 мая 2023 18:53

Азарёнок: прямые внуки и правнуки эсэсовцев сейчас управляют западными странами, война продолжается

«Мы едины». О сохранении традиций и истории говорили в Минске представители различных национальностей и конфессий
30 июля 2021 15:39

«Мы едины». О сохранении традиций и истории говорили в Минске представители различных национальностей и конфессий