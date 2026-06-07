Новости по тегу #Олег Рогатников

В Гродно завершился юбилейный XV фестиваль национальных культур, но финальный аккорд форума еще не поставлен. 7 июня он объединит участников уже за городом.
Экспозиция чествует тех, кто, рискуя жизнью, протягивал руку помощи ближним. Участники вместе вспомнили подвиг простых белорусов, которые укрывали евреев от преследований нацистских захватчиков.
В октябре 1943 года окончательно было уничтожено самое большое из существовавших на территории Беларуси гетто.
Из экспозиции можно узнать о еврейских семьях, их жизни до и после войны. Также представлена документация борьбы известных подпольщиков и партизан. Авторы проекта провели масштабную исследовательскую работу.
Иешива в Воложине является объектом религиозного и познавательного туризма в Беларуси, входит в экскурсионные туры, а также является объектом паломничества евреев мира.
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