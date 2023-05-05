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«Нужно помнить о войне». Игорь Сергеенко поучаствовал в церемонии возложения цветов к монументу «Танк-освободитель»

05 мая 2023 13:06
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Новости Беларуси. Ценить мир и помнить о жертве, принесенной защитниками во имя светлого будущего – святой долг каждого белоруса. Это подчеркнул глава Администрации Президента во время церемонии возложения цветов к монументу «Танк-освободитель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нужно помнить о войне». Игорь Сергеенко поучаствовал в церемонии возложения цветов к монументу «Танк-освободитель»-1

Легендарный Т-34 одним из первых ворвался в оккупированный Минск в июле 1944-го, и сегодня памятник олицетворяет подвиг всех воинов, освобождавших наш город. Сотрудники Администрации почтили память бесстрашных танкистов и всех героев, отстоявших мир ценой собственной жизни.  

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Нужно помнить о войне, о тех трудных годах, тех жертвах хотя бы для того, чтобы ценить мир и то поколение людей, которое прошло горнило войны. Они цену мира знают больше, чем мы сегодня. Ну а мы, потомки, просто-напросто обязаны сохранить этот мир. По-другому быть не может.  

«Нужно помнить о войне». Игорь Сергеенко поучаствовал в церемонии возложения цветов к монументу «Танк-освободитель»-4

После памятной церемонии участники акции посетили музей Вооруженных Сил в Доме офицеров. Значительная часть его экспозиции посвящена истории Великой Отечественной.  

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# Великая Отечественная война # общество # Игорь Сергеенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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