«Нужно помнить о войне». Игорь Сергеенко поучаствовал в церемонии возложения цветов к монументу «Танк-освободитель»

Новости Беларуси. Ценить мир и помнить о жертве, принесенной защитниками во имя светлого будущего – святой долг каждого белоруса. Это подчеркнул глава Администрации Президента во время церемонии возложения цветов к монументу «Танк-освободитель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легендарный Т-34 одним из первых ворвался в оккупированный Минск в июле 1944-го, и сегодня памятник олицетворяет подвиг всех воинов, освобождавших наш город. Сотрудники Администрации почтили память бесстрашных танкистов и всех героев, отстоявших мир ценой собственной жизни.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Нужно помнить о войне, о тех трудных годах, тех жертвах хотя бы для того, чтобы ценить мир и то поколение людей, которое прошло горнило войны. Они цену мира знают больше, чем мы сегодня. Ну а мы, потомки, просто-напросто обязаны сохранить этот мир. По-другому быть не может.