Азарёнок про украинские ракеты в Польше: «Режим Зели убил двух поляков, ферму и трактор»

Как правда превращается в фейк? И кому это выгодно? Григорий Азаренок и его авторская рубрика «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

«Идиот. Дед боится. Старый куколд» – это все змагары в экстремистских и террористических чатиках. Но про кого бы вы думали так они говорят? А это они про деда Бидона. Да, вы не ошиблись. Всего одного заявления президента США хватило, чтобы вызвать ненависть у русофобствующей мерзости. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Режим Зели убил двух поляков, ферму и трактор. Уже даже Столтенберг заявил, что прилетела ракета С-300 украинской ПВО. Ну что, где 5-я статья. А ну гэть, паны, швабы и пиндосы. Надо наказать жовто-блакитного агрессора! Интересно, уготована ли этому миру судьба сгореть в ядерном огне из-за тщеславия коксового наркомана и его психбольного окружения? Видим, что вшивый хвост пока не совсем виляет собакой, и психов в Киеве осадили. А так – могли бы сегодня ночью уже погружаться в военный быт. Зеля из своих киевских бункеров затяжно призывает – хочу больше крови. И ему вторят львовские нацисты с «Геббельс-ТВ» – смотрите в видео.

Григорий Азаренок:

И змагарики в этом театре маразма, мракобесия и подлости не отстают. Зато теперь и у нас нет мерзкого макдональдса. Нет Горбачева, нет Шушкевича, нет макдональдса. И скоро столетие СССР. Оно будет. А теперь поучительная история. История дебилизма, предательства и его последствий.

Я та самая, которая ходила по минским улицам в свадебном платье с красной полосой. Мы успели уехать 17 декабря 2020 года и целых 1,5 года жили в Украине. Адаптировались, сад, школа. Купили маленький домик, старенький. Делали ремонт. И вот война. Решили: никуда точно не поедем. Муж пошел в тероборону. Мужественно там дежурил ночами. Сейчас, к сожалению, из Украины белорусов выдавливают. Мы оказались в числе тех, кому никак не повезло зацепиться. Мы снова беженцы. Мы едем через Польшу в дальнюю какую-нибудь западно-европейскую страну. Мы, как и многие другие белорусы, скажу шире – иностранные граждане, стали для Украины нежелательными лицами. В пресс-релизах, в каких-то официальных заявлениях говорится одно: мы – пожалуйста, мы принимаем, мы готовы. На деле происходит конкретное выдавливание из страны. Просто выдавливают.

Григорий Азаренок:

Говорят, белорусским силовикам она была нафиг не нужна. Сама аж три раза требовала составить на нее протокол, чтобы стать политбеженкой. А теперь вам вечно слоняться и копаться в навозе. И про предателей чуть большего ранга. Вам, тупые змагарики, ваша лидарка министра МВД поставила. И он теперь всем рассказывает, как любит бандеровцев. И даже будучи сотрудником всячески помогал нацистам. Что ж, им слово.

Хочу сказать, что мой отдел не привлек ни одного белоруса, который воевал за Украину.

– Слышь, помогал? Это [он – прим. ред.] мне помог на семь лет. Семь лет! А сколько они у меня крови выпили, пока судили, пока то? Ты просто себе не представляешь. Вот так он мне помог. Ну ладно, мне одному, там можно было сказать. Так не мне одному. Хватает людей, которым этот гражданин точно так же помог.

– Чтобы ты просто в курсе был [какой это – прим. ред.] помощник.

– Ну я тебе скажу, я вот этого помощника правильного помню, я помню, как они мне помогли. И мы еще с ним увидимся. В Польше он там, за какую-то правильность рассказывает. Я его отблагодарю за его помощь. Все знают, за что он меня впер. Все это знают. Спасибо, от всей души. Я отблагодарю.

Григорий Азаренок:

Вот и все вы такие. Лжецы, подлецы, изменники и мерзавцы. Но кончилось ваше время. Идут другие