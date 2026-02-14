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Президент Финляндии Стубб заявил о якобы поражении Москвы в украинском конфликте

14 февраля 2026 11:34
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Президент Финляндии Стубб заявил о якобы поражении Москвы в украинском конфликте-0

Как заявил президент Финляндской Республики Александр Стубб, Россия якобы терпит поражение в ходе конфликта в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild.

В материале сказано, что на Мюнхенской конференции украинским журналистом Стуббу был задан вопрос, как «взять ситуацию под контроль». «Я не буду давать вам никаких советов, но я верю, что вы выиграете эту войну», – ответил финский лидер. Он также поделился мнением, что Россия якобы «потерпела стратегическую неудачу».

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Александр Стубб

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