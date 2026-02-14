Сила духа и верность долгу! В Могилёве прошёл показ фильма «Душа защитника»

Сила духа и верность долгу. Жители и гости Могилева увидели премьеру фильма «Душа защитника». Режиссер киноленты – политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок. Картина посвящена людям в погонах и тем, для кого Родина – не просто слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фильм «Душа защитника» – это глубокое исследование внутреннего мира людей, стоящих на страже государственности. Автор предлагает зрителю взглянуть не на внешние атрибуты службы, а на духовную основу верности присяге и любви к своей земле.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ, режиссер фильма «Душа защитника»: Самое главное – рассказать нашим людям, тем кто посмотрит, что в век, эпоху выгораний, сыночек-корзиночек, расслабона, страданий по поводу снега или света, фонарей, есть люди, у которых приоритеты в жизни немного другие, у которых их служба иногда может быть дороже собственной жизни.

Зрители отметили, что фильм «бьет» точно в цель, поднимая вопросы исторической памяти и личной ответственности каждого за судьбу Беларуси. По замыслу создателей, картина призвана вдохновить на размышления о важности мира, человечности и мужестве.

– Фильм «Душа защитника». какие у Вас первые впечатления от просмотра?

Александр Горошкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

На полях горячей войны, вооруженных конфликтов есть эффективное оружие. Так вот, этот фильм – это «Орешник» на фронтах идеологической войны. Это то оружие, которым мы можем защитить нашу молодежь от той бесовщины, которую сегодня пытаются им навязать.

Для меня особо ценно то, что с экрана разговаривает одно поколение. Ведь фильм обращен к молодежи, и когда с экрана к ним обращаются практически их ровесники, на плечах которых сегодня лежит огромная ответственность –это дорогого стоит. И именно это сработает, я больше чем уверен.

После финальных титров – искренние аплодисменты и честный диалог с создателями кинокартины. Отметим, фильм «Душа защитника» в минувшем году вошел в программу национального конкурса Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» и получил диплом «За яркое отображение идей патриотизма в национальном кино».