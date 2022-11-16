«Ежедневно производим от 210 до 270 тонн». Лучших сотрудников «Минскхлебпрома» наградили к полувековому юбилею предприятия

Новости Беларуси. «Минскхлебпром» отмечает полувековой юбилей. В честь знаменательной даты почетными грамотами, благодарностями и нагрудными знаками наградили 20 лучших сотрудников предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры профсоюзов.

Сегодня «Минскхлебпром» объединяет шесть заводов, где трудятся порядка 3 000 человек. Предприятие выпускает широкую линейку хлебобулочной и кондитерской продукции – более 600 наименований.

Александр Забелло, генеральный директор «Минскхлебпрома»:

Ежедневно мы производим от 210 до 270 тонн продукции. Порядка 300 машин ежедневно разводят данную продукцию практически по всей нашей стране. За 9 месяцев мы имеем прибыль 5,5 миллиона.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Достойное предприятие, которое занимает достойное место в Минске. Надо обратить внимание, что «Минскхлебпром» сейчас уже, конечно, не только производство хлебных и хлебобулочных изделий, очень много кондитерских изделий.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Решена продовольственная безопасность. Вкладывая в эту продовольственную безопасность каждого сектора экономики – весьма велик и неоценим. Мы находимся на предприятии, которое к финишу подводит результаты труда тех людей, которые пахали, сеяли, убирали.