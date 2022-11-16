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«Ежедневно производим от 210 до 270 тонн». Лучших сотрудников «Минскхлебпрома» наградили к полувековому юбилею предприятия

16 ноября 2022 16:12
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Новости Беларуси. «Минскхлебпром» отмечает полувековой юбилей. В честь знаменательной даты почетными грамотами, благодарностями и нагрудными знаками наградили 20 лучших сотрудников предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры профсоюзов.  

«Ежедневно производим от 210 до 270 тонн». Лучших сотрудников «Минскхлебпрома» наградили к полувековому юбилею предприятия-1

Сегодня «Минскхлебпром» объединяет шесть заводов, где трудятся порядка 3 000 человек. Предприятие выпускает широкую линейку хлебобулочной и кондитерской продукции – более 600 наименований. 

«Ежедневно производим от 210 до 270 тонн». Лучших сотрудников «Минскхлебпрома» наградили к полувековому юбилею предприятия-4

Александр Забелло, генеральный директор «Минскхлебпрома»:  
Ежедневно мы производим от 210 до 270 тонн продукции. Порядка 300 машин ежедневно разводят данную продукцию практически по всей нашей стране. За 9 месяцев мы имеем прибыль 5,5 миллиона.  

«Ежедневно производим от 210 до 270 тонн». Лучших сотрудников «Минскхлебпрома» наградили к полувековому юбилею предприятия-7

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Достойное предприятие, которое занимает достойное место в Минске. Надо обратить внимание, что «Минскхлебпром» сейчас уже, конечно, не только производство хлебных и хлебобулочных изделий, очень много кондитерских изделий.  

«Ежедневно производим от 210 до 270 тонн». Лучших сотрудников «Минскхлебпрома» наградили к полувековому юбилею предприятия-10

«Ежедневно производим от 210 до 270 тонн». Лучших сотрудников «Минскхлебпрома» наградили к полувековому юбилею предприятия-12

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Решена продовольственная безопасность. Вкладывая в эту продовольственную безопасность каждого сектора экономики – весьма велик и неоценим. Мы находимся на предприятии, которое к финишу подводит результаты труда тех людей, которые пахали, сеяли, убирали.  

«Ежедневно производим от 210 до 270 тонн». Лучших сотрудников «Минскхлебпрома» наградили к полувековому юбилею предприятия-15

Столичная хлебобулочная продукция пользуется спросом не только у белорусского покупателя. Изделия реализуются на экспорт, в том числе рынки России и дальнего зарубежья.  

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Забелло # Надежда Лазаревич # Михаил Русый # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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