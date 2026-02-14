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В Польше растёт число банкротств компаний

14 февраля 2026 10:37
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Поляки перестают верить заявлениям властей о достижениях в экономике. Согласно последнему отчету Центрального статистического управления, в стране увеличилось число банкротств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше растёт число банкротств компаний-2

Только за последние три месяца 2025-го о своей финансовой несостоятельности объявили 102 компании. Это на семь больше, чем годом ранее. Хуже всего обстоят дела в строительстве и информационно-коммуникационных технологиях. Там закрылось больше всего предприятий. Следом за ними идут гостиничный и ресторанный бизнес. Причиной стала экономическая ситуация в стране. Растущие налоги, расходы на материалы, стоимость энергии и коммунальных услуг делают работу нерентабельной. На этом фоне увеличивается и безработица. В январе 2026 года ее уровень достиг 6 %. В бюро по трудоустройству зарегистрировано почти 935 тысяч человек. Только за месяц их стало больше на 50 тысяч.

# Польша

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