В Польше растёт число банкротств компаний

Только за последние три месяца 2025-го о своей финансовой несостоятельности объявили 102 компании. Это на семь больше, чем годом ранее. Хуже всего обстоят дела в строительстве и информационно-коммуникационных технологиях. Там закрылось больше всего предприятий. Следом за ними идут гостиничный и ресторанный бизнес. Причиной стала экономическая ситуация в стране. Растущие налоги, расходы на материалы, стоимость энергии и коммунальных услуг делают работу нерентабельной. На этом фоне увеличивается и безработица. В январе 2026 года ее уровень достиг 6 %. В бюро по трудоустройству зарегистрировано почти 935 тысяч человек. Только за месяц их стало больше на 50 тысяч.