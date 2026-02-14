В Латвии заменят дорожные указатели на Беларусь и Россию

В Латвии попытки установить железный занавес с нашей страной приобретают немыслимые формы. Власти балтийской республики решили поменять дорожные знаки, указывающие направление на Беларусь и Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы ожидаются не только масштабные, но и дорогостоящие. Министерство транспорта запросило 120 тысяч евро. Необходимо заменить более 230 знаков, на которых указаны белорусские и российские населенные пункты. Эксперты отмечают: кампания несет серьезный технический риск. Закрашивание или заклеивание части наименований нарушают светоотражающую способность указателей, а это создает угрозу безопасности дорожного движения. Однако латвийские власти предостережения не останавливают. Все работы намерены завершить до конца сентября.