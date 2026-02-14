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В Беларуси снизилось число преступлений! Генпрокуратура подвела итоги работы ведомства за 2025-й

14 февраля 2026 10:41
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В Беларуси снизилось число преступлений. Причем по всем категориям правонарушений. Об этом было заявлено на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси снизилось число преступлений! Генпрокуратура подвела итоги работы ведомства за 2025-й-2

За 2025 год число коррупционных деяний сократилось на 18 % по сравнению с 2024-м. Преступлений среди подростков стало меньше на 26 %. А ДТП – на 6,5 %. Отдельное внимание уделили результатам проверок в сфере животноводства. Среди наиболее распространенных нарушений – факты сокрытия падежа скота. Всего за 2025 год к ответственности привлекли более 9 тысяч представителей АПК. 

Генпрокурор Беларуси Дмитрий Гора обозначил приоритеты в работе на нынешний год. Усилия будут направлены на борьбу с экстремизмом и коррупционными проявлениями, а также на защиту гражданских прав.

# Генеральная прокуратура Республики Беларусь

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