Марши, стрельбы и оборона укрепрайонов – как проходят проверку бойцы воздушно-десантной бригады

Какие навыки солдаты и офицеры демонстрируют сегодня – узнаем у нашего корреспондента Даниила Дроботова, который находится на одном из полигонов.

Почти месяц в Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента. Нынешний этап – беспрецедентный по масштабу. Экзамен держат военнослужащие и командиры в четырех областях страны: Минской, Витебской, Гродненской и Брестской. Чтобы оценить состояние армии, для военнослужащих каждый день экзамены, как говорится, по всем фронтам: марши, стрельбы, атаки диверсионно-разведывательных групп, оборона укрепрайонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниил Дроботов, корреспондент: Сегодня в центре внимания – физическая выносливость и закалка бойцов. Перед нами 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада. Витебские десантники в эти минуты совершают марш на 5 километров. Личный состав работает в полной амуниции – со штатным оружием и снаряжением.

Задачу усложняет переменчивая погода. Из-за осадков на дистанции очень скользко, что превращает маршрут в настоящую полосу препятствий. Командиры подчеркивают: в реальном бою скидок на метеоусловия не бывает. Важно не просто добежать, а сохранить силы, чтобы сразу после финиша быть готовыми к выполнению следующей задачи.

Егор Купреев, военнослужащий 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады: Дистанция тяжелая в связи тоже с погодными условиями, потому что скользко, потепление. Но прошли все хорошо, сошло очень мало людей, практически полный состав пробежал, поэтому все прошло отлично.

Владимир Сафонов, командир 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Личный состав проверяемых подразделений постоянно находится в таком напряженном режиме, поэтому для них ничего особенного нет, они выполняют свою работу, то, что их учили. И сейчас они, я уверен, покажут высокие результаты, те навыки, которые были вложены в них до данной проверки. И таких трудностей перед ними нет.

Экзамен держат и бойцы 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Солдаты и офицеры сдают комплекс упражнений: это подтягивания и поднимания туловища из положения лежа. Проверяющие фиксируют результаты каждого – особое внимание уделяют технике выполнения нормативов.