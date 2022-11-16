«Будем продолжать развивать их лидерский потенциал». Стипендии ФПБ получили 37 активных студентов

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси вручила стипендии талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волонтеры, исследователи, художники, спортсмены. Обладателями профсоюзного гранта стали 37 активных студентов. Такие стипендии ФПБ присуждает уже на протяжении шести лет. За это время лауреатами стали более 200 молодых людей – это студенты, а также учащиеся ссузов и ПТУ.

Ульяна Милошевская, студентка БГПУ:

Очень приятно, когда твой труд действительно искренний и честный, можно так сказать, видят и оценивают по достоинству. И для меня сегодняшнее мероприятие очень значимо.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы будем продолжать развивать их лидерский потенциал, чтобы из них вырастали общественные, профсоюзные лидеры, чтобы они умели вести с нанимателями конструктивный, такой эффективный диалог. Могли обозначать те проблемы, которые сегодня есть, может быть, в трудовом коллективе. И могли решать вопросы каждого отдельного работника в частности.