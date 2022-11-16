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«Будем продолжать развивать их лидерский потенциал». Стипендии ФПБ получили 37 активных студентов

16 ноября 2022 17:51
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Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси вручила стипендии талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Будем продолжать развивать их лидерский потенциал». Стипендии ФПБ получили 37 активных студентов-1

Волонтеры, исследователи, художники, спортсмены. Обладателями профсоюзного гранта стали 37 активных студентов. Такие стипендии ФПБ присуждает уже на протяжении шести лет. За это время лауреатами стали более 200 молодых людей – это студенты, а также учащиеся ссузов и ПТУ.  

«Будем продолжать развивать их лидерский потенциал». Стипендии ФПБ получили 37 активных студентов-4

Ульяна Милошевская, студентка БГПУ:  
Очень приятно, когда твой труд действительно искренний и честный, можно так сказать, видят и оценивают по достоинству. И для меня сегодняшнее мероприятие очень значимо.  

«Будем продолжать развивать их лидерский потенциал». Стипендии ФПБ получили 37 активных студентов-7

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:  
Мы будем продолжать развивать их лидерский потенциал, чтобы из них вырастали общественные, профсоюзные лидеры, чтобы они умели вести с нанимателями конструктивный, такой эффективный диалог. Могли обозначать те проблемы, которые сегодня есть, может быть, в трудовом коллективе. И могли решать вопросы каждого отдельного работника в частности.  

«Будем продолжать развивать их лидерский потенциал». Стипендии ФПБ получили 37 активных студентов-10

Профсоюзную стипендию назначают один раз за весь период обучения студентам вторых – шестых курсов, магистрантам и аспирантам.  

# Студенты # общество # Ульяна Милошевская # Вадим Грачев # Фотофакт

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