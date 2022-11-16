Украинский беспилотник сбит на территории Беларуси – он пересёк границу в Кобринском районе

Очередной украинский беспилотник, пересекший границу, сбит на территории Беларуси, сообщает Госпогранкомитет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дрон был обнаружен в 100 метрах от линии рубежей в Кобринском районе и уничтожен из автомата Калашникова пинскими пограничниками.

Отметим, это уже не первая подобная провокация с украинской стороны. Аналогичный случай произошел 2 ноября в Гомельском районе. Запущенный 16 ноября квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси. По факту проводятся дополнительные проверочные мероприятия.